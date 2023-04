Nord-Isère : six aides-soignantes de l'Ehpad Les Coralies se lancent dans une grève de la faim

La mobilisation des aides-soignantes de l'Ehpad Les Coralies, à Chozeau, au nord du département de l'Isère, prend une tournure très lourde. Alors qu'elles se battent depuis un mois et demi pour obtenir une augmentation de leur salaire , six des 19 aides-soignantes de l'établissement ont entamé une grève de la faim mardi 11 avril.

ⓘ Publicité

À l'origine de leur colère, il y a l'augmentation des infirmières et infirmiers en septembre 2022. Mais une réunion vendredi 7 avril avec une DRH du groupe Domidep, dont l'Ehpad fait partie, a déclenché cette action plus radicale. "On a décidé de se mettre en grève de la faim suite au mépris, à l'intimidation, aux menaces, au chantage qu'on a subi vendredi soir par la DRH du groupe" explique l'une des aides-soignantes qui a arrêté de manger.

Soutien des collèges et des familles

Elles ont passé leur première nuit de grève de la faim sous une tente ou dans leur voiture devant Les Coralies. "C'est une décision qui est difficile parce que, mise à part le fait de crever la dalle, on a des enfants, des bébés à la maison" continue la jeune femme, les traits tirés. "Là, on fait une grève de la faim pour 60 centimes ! Où est-ce qu'on va ? Il faut vraiment que la situation bouge parce qu'on n'en peut plus."

60 centimes de plus sur leur salaire horaire, c'est la demande des grévistes, inscrite sur certaines de leurs pancartes. Trois fois par jours, on prend leur tension. "Au vue de la grève de la faim, on vient prendre les constantes pour voir si tout est stable" détaille la cadre de santé de l'Ehpad, venue aussi pour les soutenir. Ne plus s'alimenter, c'est un "choix radical" que "regrette" la direction de la maison de retraite.

La direction assure avoir fait des propositions solides

Des infirmières sortent rejoindre les grévistes devant les grilles quelques minutes. Quant aux proches des résidents, ils s'arrêtent aussi lorsqu'ils viennent pour les visites. "Tout le monde a besoin de gagner sa vie, la vie est très difficile par les temps qui courent ! Donc il est normal qu'elles manifestent pour avoir quelque chose" estime Geneviève. "On a des intérimaires qui les remplacent, ça n'est pas la même chose" complète-t-elle. "On a bien besoin d'elles et de leur travail, qu'il soit reconnu à sa juste valeur" ajoute Jacqueline.

La direction assure avoir proposé une hausse de salaire de 52 euros bruts par mois, que cela ne sera pas possible de faire plus, mais que cela a été refusé par les grévistes. Les aides-soignantes parlent de leur côté en salaire horaire. Selon elles, les 60 centimes d'augmentation qu'elles demandent représentent 0,7% du chiffre d'affaires du groupe Domidep en 2021.

Dans une réponse par mail à France Bleu Isère, la direction de l'Ehpad explique ne pas comprendre ce qui a déclenché cette colère lors de la réunion du vendredi 7 avril et regrette "l'ambiance délétère qui s'installe avec des menaces et intimidations de la part des grévistes sur les non-grévistes."