Nord-Mayenne : clap de fin pour La Cuisine Française à Pré-en-Pail, une entreprise historique

Une entreprise historique de la Mayenne a disparu début juillet. La Cuisine Française, anciennement "Sofacem" a mis la clé sous la porte. L'entreprise employait 47 salariés dans son usine de Pré-en-Pail. Elle fabriquait depuis 1984 des cuisines haut de gamme vendues pendant des années en France mais aussi à Dubaï, en Russie, en Chine à des clients fortunés.

ⓘ Publicité

Le tribunal de commerce de Laval a prononcé sa liquidation judiciaire le 5 juillet. En difficulté financière depuis plusieurs années, La Cuisine Française avait été rachetée en 2022 par un entrepreneur sarthois, Laurent De Bray patron de Decotec, créateur de meubles de salle de bain. Christophe Cousin lui avait alors cédé l'entreprise familiale pour un euro symbolique. De gros problème de santé l'éloignait des affaires depuis plusieurs mois.

"Ils ont joué de malchance"

L'an dernier, les nouveaux dirigeants avaient décidé de se concentrer sur le marché français et d'arrêter les exportations pour tenter de redresser la barre. Avec l'inflation liée à la guerre en Ukraine, la situation financière ne s'est pas arrangée. "Ils ont joué de malchance mais rien a été fait pour sauver l'entreprise" estime Christophe Cousin, attristé par la situation.

"Laurent de Bray a courageusement tenté de retourner une entreprise depuis de nombreuses années déjà bien malade. Il n'a pas démérité comme aucun des salariés. Le temps n'a pas permis de continuer, l'entreprise devant faire face à ses obligations financières" répond le service communication de Decotec, contacté par France Bleu Mayenne.

En 2020 la crise du coronavirus avait compliqué la situation de La Cuisine Française : elle possédait des sites de distributions dans des villes chinoises qui se sont fermées durant l'épidémie. La crise financière mondiale de 2008 a aussi été un coup dur, avec une baisse de 40% de son chiffre d'affaires.

Un job-dating pour les salariés ?

Le 7 juillet dernier, avant de baisser pavillon, les salariés ont improvisé un barbecue sur le site de Pré-en-Pail. Un moment très émouvant avec Christophe Cousin, leur ancien dirigeant et camarades de classe pour certains. Concernant les 47 salariés de l'usine, **la communauté de communes du Mont des Avaloirs regarde de près leur situation : elle pourrait organiser un job-dating avec Pôle Emploi dans les prochaines semaines.

"Tout ça a été très rapide. Fin mai, on a appris que l'entreprise était en redressement judiciaire. Mais rien ne laissait présager ça. Moi, j'avais visité l'entreprise en septembre et leur carnet de commandes avait l'air rempli" commente Diane Rouland, la présidente de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs. "Maintenant nous allons prendre contact avec Pôle emploi pour gérer le reclassement des salariés et voir si la communauté de communes peut apporter son aide".