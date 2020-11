Nord: quand "RSA" se transforme en "Réussir Sans Attendre"

L'opération Réussir Sans Attendre menée dans le Nord par Pôle Emploi et le Département et qui se termine ce vendredi doit permettre à de nombreux bénéficiaires du RSA de trouver un emploi ou une formation.

Forts du succès de la première édition, Pôle Emploi et le département du Nord ont organisé une nouvelle opération "Réussir Sans Attendre" toute cette semaine sur l'ensemble du département. Il s'agit d'une sorte d'opération coup de poing pour aider les bénéficiaires du RSA, le Revenu de Solidarité Active, à retrouver le chemin de l'emploi alors que ce sont les publics qui en sont les plus éloignés.

Durant cette semaine, 730 actions sont menées dans les agences Pôle Emploi du département ainsi que dans les sept maisons départementales de l’insertion et de l’emploi (MDIE) du Département du Nord: des formations en ligne, des ateliers, mais surtout plus de 150 job-datings, organisés en présentiel ou en distanciel, avec la participation de 300 employeurs. L'objectif de cette opération est que les 8.000 bénéficiaires du RSA qui participent à l'événement trouvent soit un emploi, soit une formation, soit le "coup de pouce" nécessaire pour l'un ou l'autre (le fait par exemple de trouver un mode de garde pour pouvoir prendre un emploi).

"Bien sûr que nous accompagnons les bénéficiaires du RSA pendant toute l'année. Mais avec Réussir Sans Attendre, il s'agit de vraiment créer un événement, se mobiliser en particulier pour ce public", explique Caroline Riffard, la directrice territoriale Pôle Emploi Nord qui détaille le profil des allocataires. Ce sont ceux qui cumulent le plus de freins au retour à l'emploi: précarité, pas de moyens de transport, perte de confiance en soi, etc. "On le voit pendant cette semaine, certains demandent à être accompagné par leur coach Pôle Emploi pour passer un entretien face à un employeur, parce qu'ils sont impressionnés", explique Caroline Riffard.

Caroline Riffard, directrice territoriale de Pôle Emploi rappelle qu'il y a actuellement plus de 4.200 offres d'emploi à Pôle Emploi dans le Nord © Radio France - Odile Senellart

L'opération est également appréciée côté employeur, à l'image de Caroline Dumont qui recrute pour le groupe Vitamine T: "L'opération nous permet de voir de nombreux candidats en peu de temps, il s'agit d'un public ciblé avec des critères bien particuliers." Et elle en a besoin puisqu'elle manque de candidatures. Pour une offre d'emploi, elle dit ne recevoir que 3 ou 4 candidatures, tout au plus. Or, les allocataires du RSA ne candidatent pas forcément par les voies classiques (site internet, etc), d'où l'intérêt d'aller les chercher.

Malgré la crise, il y a bien des offres d'emploi

Et des emplois, il y a en a! C'est ce que veut faire savoir la directrice territoriale Nord de Pôle Emploi: "Nous avons actuellement 4.287 offres d'emploi pour le Nord! Même s'il y a eu la crise sanitaire, il y a des secteurs qui recrutent. Le secteur de la logistique explose par exemple en ce moment".

La 1ère édition de cette opération Réussir sans attendre à permis en 2019 à 3500 bénéficiaires du RSA de trouver un emploi ou une formation. Un succès qui a incité d'autres départements à copier l'événement. C'est le cas notamment de l'Aisne ou encore de l'Indre et Loire. Dans le Nord, on compte aujourd'hui 106.270 foyers bénéficiaires du RSA; il y en avait en septembre 52.141 dans le Pas-de-Calais. Dans le Nord, 73% des bénéficiaires du RSA sont inscrits à Pôle Emploi, alors qu'ils ne sont que 40% pour la moyenne nationale.