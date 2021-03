La Nouvelle Eco : le papetier samarien Nordprint va transférer son activité de Tunisie vers la Picardie

Dans la Nouvelle Eco, France Bleu Picardie vous emmène dans une PME de Maisnières-en-Vimeu, dans la Somme. Nordprint va créer jusqu'à une vingtaine d'emplois en relocalisant progressivement sa production de la Tunisie vers la Picardie. Le papetier imprimeur, qui génère un chiffre d'affaire de deux millions et demi d'euros par an est aussi en plein bouleversement de son activité pour s'adapter aux marchés qui évoluent.

Des dossiers médicaux aux nuanciers

"Nordprint c’est une société qui à la base faisait des dossiers papier, imprimés pour le secteur hospitalier", explique son fondateur Vincent de Lardenelle qui a installé ses bureaux dans l'ancienne ferme familiale. "On est un imprimeur avec des compétences de façonnage, pliage, collage un peu particulières. Et puis on a constaté que ce marché commençait à décliner, ce qui était relativement logique puisque les hôpitaux commençaient à digitaliser."

"Et donc on a anticipé il y a une dizaine d'années en se disant attention ce marché va baisser et si on veut conserver nos emplois et continuer à se développer il faut innover et trouver des secteurs d'activités qui soient cohérents avec ce que l'on fait aujourd'hui et en même temps sur d'autres perspectives que le secteur hospitalier."

Marketing sensoriel

On s'est tourné d'abord vers le secteur des nuanciers de peinture, de moquette ou de papiers peints. on est allé voir les industriels en leur disant : on sait imprimer, plier, façonner et on va vous faire vos nuanciers. Comme ça vous pourrez présenter vos produits à vos clients. Et puis tous ces acteurs de la décoration nous on dit vouloir digitaliser les ventes. Ils voulaient que les clients qui achètent en ligne puissent toucher, tester les produits. Or c'est compliqué. Quand on achète un billet d'avion on a pas besoin de le toucher. pour la décoration c'est différents, c'est ce qu'on appelle le marketing sensoriel. Et donc notre idée était de mettre en place un outil, un échantillon vendu où donné avec le produit et que vous pouvez tester chez vous, comparer, montrer."

Nordprint gère tout de la fabrication de ces échantillons jusqu'à leur envoi dans des enveloppes maison en papier éco-responsable qui n'utilise ni chlore, ni eau ni bois. C'est cette même démarche environnementale qui pousse la société à transférer progressivement son usine de production de la Tunisie vers la Picardie sur un site qui n'est pas encore connu.

Lauréat du plan de relance

"La première étape c'est d'abord de créer un site pour stocker nos produits et toute la partie impression des enveloppes, mise sous plis et envoi. Ce que l'on veut c'est l'initier à la fin de l'année. Ensuite, en 2023, on passera à la seconde phase, c'est à dire la production en tant que telle de ces échantillons sur un site des Hauts-de-France. On va donc faire les choses en deux temps, en sachant que là, on est en pleine phase de lancement de notre produit. Sur quatre grands leaders de la peinture on en a deux avec qui on vient de signer des contrats et ce sera lancé à partir du printemps. l'impact qu'il y aura sur les consommateurs va avoir un effet sur les emplois crées", prévient le dirigeant qui ambitionne de recruter une vingtaine de personnes en tout. Une installation à 800 000 euros dont 150 000 qui viennent du plan de relance.