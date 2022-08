Normandie : avec la hausse du prix des fruits et légumes, les cueillettes ont le vent en poupe

Avec la hausse du prix des fruits et légumes (11% en un an selon Familles Rurales), l'heure est aux économies. En Normandie, les cueillettes ont le vent en poupe comme à la cueillette et au marché de Pithienville (Eure). Les prix sont de quelques centimes voire euros moins cher qu'ailleurs.

La cueillette de Pithienville accueille entre 15 et 20% de clients en plus.

Manger cinq fruits et légumes par jour, tout le monde connaît l'adage. Mais difficile de le respecter avec l'inflation. Selon l'association Familles Rurales, le prix des fruits et légumes a augmenté de 11% en un an. Si on prend une famille de quatre personnes, manger cinq fruits et légumes représente entre 5 et 16% d'un SMIC. A la recherche d'économies, les clients se tournent vers les cueillettes comme celle de Pithienville dans l'Eure.

Des clients de plus en plus nombreux

Avec ses sacs à la main, Emmanuelle se dirige vers les tomates. "Je les choisis les plus rouges possibles, des tomates simples, rondes, grosses", sourit-elle. Mais ce qui la fait sourire, c'est surtout le prix. "1,80 voire 1,90 euros le kilo, c'est vrai que ce n'est pas cher. On est venu faire des provisions pour cet hiver", ajoute-t-elle.

Des provisions mais surtout des économies de quelques centimes voire quelques euros. "Par exemple pour les fraises c'est moitié moins qu'au marché. Ici à la cueillette, un peu moins de 5 euros, c'est quasiment le double sur un marché", poursuit-elle.

Les prix sont élevés au marché mais aussi en grande surface. "Ici je réalise quelques centimes d'économies sur chaque produit. A la fin ça se compte en euros", sourit une Euroise. Sa brouette est remplie. Tomates, haricots, salades, fraises. "Je pense que j'en aurai pour une vingtaine d'euros, voire une trentaine d'euros".

Pour Patrick De Wever, le patron de la cueillette, plusieurs facteurs expliquent que les clients viennent chez lui. "Tout d'abord les gens veulent consommer local. Il y aussi cette problématique du pouvoir d'achat. Globalement cela reste moins cher qu'en supermarché. Et puis il n'y a pas d'intermédiaire entre le producteur (moi) et le consommateur. Le client c'est lui-même qui vient cueillir donc c'est forcément moins cher", analyse celui qui détient cette exploitation depuis 2003.

Patrick De Wewer estime qu'il a entre 15 et 20% de plus cette année. "Et il faut ajouter que ce sont des produits frais et de bonne qualité", conclut-il en souriant.