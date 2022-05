Normandie Cyber : un nouveau service d'aide aux entreprises pour lutter contre les attaques informatiques

La Région Normandie a inauguré ce jeudi un dispositif d'aide aux entreprises pour se protéger et réagir en cas d'attaque informatique. Normandie Cyber est joignable au 0 808 800 001.

Le dispositif a été testé et inauguré ce jeudi par Hervé Morin, président de la Région Normandie

Un nouveau numéro est joignable dès ce jeudi pour toutes les entreprises normandes qui veulent obtenir des renseignements et de l'aide pour mieux se protéger des attaques informatiques, au 0808 800 001.

Sur un panel de 2 000 entreprises normandes interrogées par l'Observatoire des transformations numériques, 23,4 % déclarent avoir déjà été confrontées à un piratage ou à un risque de cyberattaque.

De l'aide à distance

Si une entreprise subit un incident, ou pense être victime d’un incident, elle pourra appeler le dispositif via le numéro 0 808 800 001. Après tri et qualification de l’incident par un opérateur, celui-ci proposera au bénéficiaire une première analyse de l’incident, et la réalisation d’opérations de première urgence. Il proposera ensuite au bénéficiaire la mise en relation avec un ou plusieurs prestataire(s). Enfin, il assurera un suivi jusqu’à la clôture de l’incident.

Ce "centre de réponse à incidents de cybersécurité" s’inscrit dans un dispositif national proposé par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) à l’ensemble des Régions françaises. Sa gestion opérationnelle a été confiée à l'Agence de Développement (AD) pour la Normandie.

Création d'une formation en cybersécurité

« Nous allons créer, avec UNICAEN, une formation sur la cybersécurité en master et en post bac, dans le cadre du Programme investissements d'avenir (PIA), afin que les entreprises qui souhaitent s’implanter en Normandie aient toutes les ressources dont elles pourraient disposer » a précisé Hervé Morin, Président de la Région Normandie

Toutes les informations sur Normandie Cyber sont disponibles sur le site d'AD Normandie.