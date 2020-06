Quand l'archéologie préventive fait resurgir les vestiges du mur de l'Atlantique

76 ans après le Débarquement, la station radar allemande d'Englesqueville-la-Percée livre peu à peu ses secrets."Là, vous avez le socle en béton d'un radar, dévoile Vincent Hincker, responsable du service archéologie du département du Calvados. Vous avez trois baraquements enterrés et un système de batterie antiaérienne installé plus loin. Ce sont les seuls éléments qui subsistent."

Six archéologues ont effectué ces fouilles préventives © Radio France - Olivier Duc

Perché sur les falaises entre la pointe du Hoc et Omaha Beach, le site n'a pas la même aura que ses voisins dans les livres d'Histoire si bien que les conditions dans lesquelles ont été menés les combats par les Rangers américains pour la neutraliser sont tombées dans l'oubli.

"Ce site est libéré le 7 juin 1944 mais on n'a pas le détail de la façon dont cela s'est produit. On s'intéresse logiquement d'un point de vue mémoriel à la Pointe du Hoc et à Omaha mais ce qui s'est passé entre les deux n'intéresse pas et il n'y a plus de témoins directs. Et c'est une des vocations de l'archéologie finalement de faire redécouvrir les éléments de ce patrimoine et de remettre cette histoire en récit."

L'excavation a permis de faire ressortir les fondations des baraquements et les traces des tranchées qui permettaient aux Allemands de se rendre d'un point à l'autre de la station radar mais ils ne restent plus aucun objet volumineux ou toute trace d'armes.

Parmi les objets retrouvés : des manches de grenades à main, des gourdes ou encore des éléments électriques © Radio France - Olivier Duc

"Les Américains ont libéré le site et ensuite les habitants de la région sont venus démonter toutes les structures pour récupérer les poutraisons en bois, les tôles et tout ce qui pouvait être récupérés, explique Romain Pansiot, archéologue au département du Calvados. C'est pour cela qu'on ne va pas trouver de gros objets, mis à part dans les trous de bombes qui avaient été comblés assez vite. C'est dans un de ces trous de bombes qu'on a retrouvé un coffre-fort oublié (vide) qui aurait dû être ferraillé comme tout le reste. C'est pour cela qu'on ne retrouve pas d'armes complètes. On retrouve quelques balles tirées. On retrouve de la vaisselle cassée. On retrouve vraiment les déchets qui ont été laissés après la libération."

Le fait de retrouver de simples balles fichées dans le sol a permis de découvrir que des combats ont eu lieu sur le site, alors que l'on pensait que les 160 Allemands présents n'avaient fait que se replier le jour J.

"Toutes les cartouches que l'on a retrouvées ont été tirées donc il y a eu du combat de proximité, relève Vincent Hincker. On pensait que les Allemands avaient évacué la station radar quand ils avaient vu les Américains et s'étaient repliés sur Englesqueville. L'archéologie montre bien qu'ici, le 7 juin, on se bat physiquement dans ces bâtiments."

Une des balles tirées le 7 juin 1944 sur le site © Radio France - Olivier Duc

Les fouilles préventives vont se terminer la semaine du 22 juin et les vestiges vont être recouverts. Ils laisseront place aux travaux pour la réalisation d'une véloroute (La vélomaritime) le long de la côte.