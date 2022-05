Normandie : Leizup, une plateforme pour élargir son cercle d'amis

Comment se faire de nouveaux amis lorsque l'on arrive dans une nouvelle ville ? Comment élargir son cercle de relations ? Un normand a lancé Leizup, un site internet pour rencontrer de nouvelles personnes. 90% de ses membres sont rouennais mais le site est à destination de tous les Normands.

"Mettre le digital au service du réel"

"La plateforme permet à des particuliers de pouvoir proposer ou rechercher des sorties, des activités pour pouvoir faire de nouvelles rencontres amicales", explique Yoann Poher, le cofondateur. "_L'idée c'est de mettre le digital au service du rée_l", ajoute-t-il.

La majorité des adhérents ont entre 22-35 ans. "On est à 1.900 sorties de réaliser pour plus de 40.000 rencontres", renchérit le cofondateur de Yoann Poher. "Ce site crée de vrais relations. On a des retours de personnes qui nous disent que si Leizup n'existait pas, je ne serais plus à Rouen. Quand on s'intègre sur un territoire, il y a aussi ce côté social", conclut Yoann Poher.

Leizup est aussi présent sur Instagram. Et sur Facebook.