Normandie : "On a la chance d'avoir d'avoir des sites aussi impressionnants à visister" estime Michael Dodds

En cette fin du mois de mai, marqué par une succession de week-ends prolongés et de sites saturés de touristes, on fait le point sur le lancement de la saison et ses enjeux avec Michael Dodds, le directeur du comité régional du tourisme de Normandie.