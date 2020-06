La mise en place des nouvelles mesures de distanciation dans les restaurants n'a pas effrayé les premiers clients dans le centre de Caen. Ils ont retrouvé et sous le soleil des terrasses plus espacées. Pour les professionnels, il a fallu appliquer les nouvelles règles liées à la Pandémie.

Réouverture des restaurants et nouvelles règles : "comme si on recommençait le métier"

"Pour une personne? Pour l'instant je n'ai plus de place en terrasse. Est-ce qu'à l'intérieur cela irait ?" Dès midi et demi, le patron du "Café de Caen" situé en plein centre-ville de la capitale normande s'est montré à la fois rassuré... et frustré en ce jour de réouverture.

En raison des mesures de distanciation, sa terrasse réduite de moitié (trente places) a rapidement trouvé preneur. "On est déjà complet et j'ai des réservations qui arrivent. On est déjà complet jusqu'à 14h estime Jean-Marie Boiguérin et on perd vraiment beaucoup de places. C'est très encourageant mais aussi un peu frustrant parce qu'on sent qu'on va déjà être obligé peut-être de refuser des gens dans quelques minutes faute de places."

Plus tôt dans la journée, le patron de la brasserie avait sorti le mètre avait de vérifier que l'espacement des tables était bien respecté.

Le patron de la brasserie "Le café de Caen" sort le mètre pour installer sa terrasse à l'heure de la réouverture © Radio France - Olivier Duc

Si les habitués ont salué sa réouverture le matin même, c'est une clientèle renouvelée et diversifiée qui est venue goûter aux plaisirs de manger en terrasse à l'heure du midi. Une clientèle loin d'avoir été effrayée par les nouvelles préconisations sanitaires de distanciation.

"On est assez distants les uns les autres mais pas trop, estime Régine venue manger avec son mari et son frère. Le gel est à portée de main, la carte est sur la table dont il n'y a pas du tout de soucis.

Dans les cuisines le chef est équipée d'une charlotte et d'un masque. "C'est un peu pénible à porter avec la chaleur."

Entre les tables les serveurs de la brasserie s'activent. Pour cette réouverture, le patron a réduit les effectifs de deux serveurs et d'un cuisinier afin de débuter prudemment.

Les règles sanitaires sont encore plus durcies dans les cuisines des restaurants qui rouvrent après le confinement © Radio France - Olivier Duc

Pascal, après treize ans d'ancienneté doit apprendre de nouveau geste dans le service des tables. "Tout a changé : la façon de faire, de servir, de se laver les mains à chaque fois que l'on débarrasse et systématiquement toutes les heures avec du gel hydroalcoolique... C'est comme si l'on recommençait le métier.

Maintenant il faut respecter ces mesures jusqu'à ce qu'on puisse sortir de cette histoire. En espérant que les clients soient au rendez-vous."

Cette première journée sous le soleil de la Normandie l'a en partie rassuré.