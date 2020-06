L'usine Norske Skog de Golbey se reconvertit partiellement dans l'emballage carton

Pour pérenniser le site et répondre à une demande croissante d'emballages recyclables, l'usine Norske Skog de Golbey se tourne vers la production de carton. Une reconversion partielle qui représente un investissement initial de 250 millions d'euros. Début de la production prévu en 2023.

Pour la filiale du géant papetier norvégien Norske Skog à Golbey, le constat est clair. La production de papier journal et de brochures publicitaires est en forte décroissance depuis plusieurs années. "Un marché déprimé qui ne peut à terme garantir la pérennité du site" souligne le PDG Yves Bailly. En revanche, la demande d'emballage carton est en pleine progression. CQFD. L'une des deux machines qui alimentent les chaînes de production papetière va être reconvertie. L'investissement initial représente 250 millions d'euros sur un peu plus de deux ans.

La production devrait être lancée en 2023 avec l'objectif de produire annuellement 550 000 tonnes de papier recyclé d'emballage carton. Actuellement, la production de papier journal et de publicité n'est plus que de 330 000 tonnes. Une baisse encore accentuée par la crise du coronavirus. Le site a enregistré une baisse de 20% de son activité entre mars et mai derniers.

"Cette reconversion est aussi la garantie de maintenir l'emploi à Golbey" assure Yves Bailly, qui parle de la création de 5 à 600 postes de travail directs et indirects. Le site emploie aujourd'hui 350 salariés pour près de 1400 emplois indirects.