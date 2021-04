"Nos agents ne peuvent pas télétravailler", le casse-tête des plannings en entreprise

La fermeture des écoles pendant trois semaines et la modification du calendrier des vacances scolaires perturbe l'organisation des familles et par ricochet celles des entreprises.

Les entreprises sont également contraintes de s'adapter à la fermeture des écoles et la modification du calendrier des vacances scolaires (photo d'illustration)

Lucie Rioul n'a pas presque pas lâché son téléphone de la journée. Elle est directrice d'agence chez Net Plus, une société de nettoyage au Mans. Elle appelé tous les salariés pour connaître leur organisation suite à la décision du gouvernement ce 31 mars, de fermer les écoles pendant trois semaines et d'avancer les vacances scolaires, initialement prévue du 24 avril au 10 mai. "Nos agents ne peuvent pas faire de télétravail. Plusieurs salariées tentent de trouver des solutions avec leurs maris. Dans notre métier, nous travaillons souvent en décalé. Souvent les salariés demandent à travailler tôt le matin puis elles prennent le relais lorsque leurs époux partent au travail, puis elles reprennent en décalé le soir. Elles font le maximum pour travailler pour ne pas perdre de revenu".

10% du personnel absent

Environ dix salariées sur une centaine sont toutefois contraintes de demander le chômage partiel, indique Thérèse Combes, chargée de clientèle de l'entreprise Net Plus."Une d'entre elles m'a appelé dès 7 heures du matin ce jeudi pour me dire qu'elle ne pourrait pas être présente la semaine prochaine. Son conjoint ne travaille pas en Sarthe, il est absent en semaine. Elle est donc seule avec son enfant, sans école donc elle ne peut pas faire autrement".

Le casse-tête des plannings

Les deux cadres s’attellent donc à la modification du planning, ce n'est pas une mince affaire. "Je barre, je change, je mets des points d'interrogation. Par exemple, un vitrier a une formation. Sera-t-elle maintenue ? Nous sommes habituées aux changements de planning mais depuis un an c'est beaucoup plus fréquent. J'étais partie pour affiner mes plannings d'avril, maintenant je n'ai plus qu'à recommencer".

Puis, Lucie Rioul et Thérèse Combes doivent également s'adapter aux besoins des clients. De quoi complexifier leur tâche. "Nous contactons l'ensemble de nos clients pour savoir s'ils restent ouverts et s'ils souhaitent les mêmes dispositifs. Globalement, il n'y a pas de changement pour les entreprises. En revanche, ce samedi plusieurs commerces devront fermer. Et la semaine prochaine nous irons dans des écoles pour le grand ménage de printemps. Il a fallu s'adapter puisque nous devions nous y rendre dans trois semaines mais les vacances scolaires ont été avancées...", sourit Lucie Rioul.