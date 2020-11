"Nos artisans se demandent comment ils vont faire pour manger" alerte la Chambre de l'Artisanat de Côte-d'Or

Ce deuxième confinement est beaucoup plus lourd pour les 2500 artisans de Côte d'Or forcés de tirer le rideau. Au point où ils sont nombreux à se demander, "comment il vont faire pour manger" affirme Régis Penneçot, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat en Côte-d'Or

Nos artisans de Côte-d'Or ont faim. Le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat du département l'affirme, ce deuxième confinement est beaucoup plus rude pour les 2500 commerces forcés de tirer le rideau. Ils sont de plus en plus nombreux à souffrir économiquement de la pandémie au point, de ne plus savoir "comment ils vont faire pour manger" déclare Régis Penneçot.

"Si le déconfinement n'a pas lieu à la fin du mois de novembre, 25% d'entreprises artisanales disparaîtront dans l'année 2021 en Côte-d'Or" prévient Régis Penneçot, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat en Côte-d'Or.

"La difficulté que l'on a c'est que les aides couvrent à peine les charges" explique Régis Penneçot. Par rapport au premier confinement, "il n'y a plus de trésorerie, les gens se demandent comment ils vont faire pour continuer à vivre" insiste leur représentant. "Si l'on prend l'exemple des coiffeurs, il faut absolument que ce confinement s'arrête au 30 novembre. Le mois de décembre pour les coiffeurs c'est un mois où ils font environ 30% de leur chiffre d'affaires, c'est un mois extrêmement important presque stratégique".

"On ne peut pas continuer à vivre avec une vie économique à deux vitesses. Les premiers avec un poids de 30 kilos aux pieds pour faire un sprint et les autres qui ne paient pas d’impôts et font ce qu'ils veulent quand ils veulent" réagit Régis Penneçot, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat en Côte-d'Or.

Les supermarchés ouverts, le Black Friday, les sites de commerce en ligne comme Amazon, pour Régis Penneçot, "ils font tous du tord à l'artisanat. Il y a une distorsion de concurrence impressionnante et déloyale". Au point de devoir commencer à se demander, "ce que les français veulent comme économie et comme pays dans les 10 années à venir" explique t-il. "Si on est pas capable de se prendre par la main et de légiférer clairement pour que certains produits ne soient plus vendus dans les grandes surfaces ou avec des taxes complémentaires par exemple, je me fais beaucoup de soucis pour mes enfants".