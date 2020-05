"Nos clients peuvent revenir en toute sérénité" (Pauline Dumas, directrice du centre commercial Chasse -sud)

Le week-end a été chargé pour Pauline Dumas, dans la perspective de la réouverture de toutes les boutiques de la zone "Chasse-sud" qu'elle dirige. "L'hypermarché est resté ouvert pendant tout le confinement, mais les quarante boutiques étaient fermées. Ce matin c'est donc le grand jour" confie-t-elle. "Nous avons désinfecté le centre commercial durant le week-end avec la technique de la nébulisation, c'est à dire la pulvérisation de micro-particules qui se posent sur les zones de contact, nous avons mis en place des distributeurs de gel hydro-alcolique, un marquage au sol, une intensification des patrouilles de ménage."

Le centre, qui habituellement accueille en moyenne 10 à 12 000 personnes par jour, s'attend toutefois à une reprise progressive de l'activité.

"On pense, en effet qu'après deux mois de confinement, les clients vont avoir envie de sortir, mais qu'ils vont le faire avec prudence, on tient donc à les rassurer sur ce point, tout est mis en oeuvre pour les accueillir en toute sécurité. L'envie du shopping n'a pas disparu donc on invite nos clients à nous rejoindre."

Précisons que les six restaurants du centre commercial, restent fermés bien évidemment.

La "relance éco" c'est tous les matins à 7h15 sur France Bleu Isère