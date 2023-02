"Nos députés doivent s'intéresser à nous", l'appel d'une présidente d'association étudiante en Touraine

De plus en plus d'étudiants font la queue dans les distributions alimentaires (photo d'illustration).

"Je ressens de la colère ce vendredi matin, de la colère face à l'incompréhension de nos députés qui ne comprennent pas la précarité étudiante", commence d'emblée Violette Salerno, présidente de l'association tourangelle Agate. Elle regroupe plusieurs associations d'étudiants de Touraine. L'Assemblée nationale a rejeté une proposition de loi qui consiste à rendre accessible pour tous les étudiants le repas à 1 euro dans les restaurants universitaires.

"Ce n'est pas à nous de pallier le manque de l'Etat"

"Cela fait des années que l'on alerte sur la précarité étudiante. Il y a de nombreux étudiants qui sautent des repas car ils n'ont pas les moyens d'acheter des denrées", complète Violette Salerno. Depuis la rentrée 2022, le repas à 1 euro est accessible aux étudiants boursiers et précaires. "Cette mesure aurait permis de supprimer cette démarche des étudiants non boursiers pour se déclarer en situation de précarité et qui est une démarche assez humiliante finalement", renchérit-elle.

L'Assemblée a rejeté cette proposition de loi à une voix près. Parmi nos cinq députés en Indre-et-Loire, quatre ont voté contre, un autre s'est abstenu. "Je les invite à s'intéresser à notre problématique, à nous prendre en considération", s'agace Violette Salerno avant de poursuivre "de ne pas nous laisser tomber. Au final, nous, étudiants, devons mettre en place des dispositifs d'aides solidaires, d'épicerie sociale mais ce n'est pas à nous de pallier le manque de l'Etat."

La majorité a justifié son refus notamment en indiquant que ce dispositif allait bénéficier aux étudiants les plus riches. "Cet argument n'est pas valable. Les enfants les plus riches ne vont pas manger au restaurant universitaire du CROUS", explique Violette Salerno.

D'après l'association Agate, la rentrée universitaire 2022 a coûté 2317.37 euros en moyenne pour un étudiant non boursier ou boursier qui entre en Licence. "Une augmentation de 4.5% par rapport à 2021 ce qui est totalement alarmant. Ce prix oblige un étudiant à se salarier pendant ces études et forcément ces études en pâtissent", conclut Violette Salerno.