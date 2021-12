"Nos petites entreprises ne sont que 30% à pouvoir appliquer le télétravail", rappelle la CPME 31

Alors que le gouvernement tente d'inciter les entreprises au télétravail et prévient que des contrôles vont être opérés, le travail à distance peine à s'imposer dans les petites et moyennes structures. Samuel Cette, le président de la CPME 31, était l'invité de France Bleu et France 3 Occitanie.

La vie en entreprise bascule à nouveau dans une forme plus individualisée : moins conviviale, plus distancielle. Toutes les entreprises qui le peuvent sont appelées à mobiliser le télétravail, deux à trois jours par semaine; trois jours pour la fonction publique d'État. Les cérémonies, les pots de départ doivent être reportés et les réunions organisées en visio-conférence. Samuel Cette, le président de la Confédération des petites et des moyennes entreprises en Haute-Garonne, était l'invité de France Bleu et France 3 Occitanie ce mercredi.

L'entrepreneur a rappelé qu'il ne s'agissait, concernant le télétravail, que d'une "recommandation". Les petites entreprises, contrairement aux grandes qui s'y sont conformées depuis des années, ont des difficultés à mettre en place le travail à distance.

Moins de 30% des entreprises de moins de 20 salariés, soit l'écrasante majorité de nos entreprises, sont en capacité d'appliquer le télétravail. Evidemment ce chiffre monte à 80% pour les sociétés de plus de 500 salariés, mais en Occitanie, 93% des entreprises ont moins de dix salariés.

5.000 contrôles par mois a annoncé Elisabeth Borne, la ministre du Travail, pour vérifier la bonne application du télétravail. "On fait au mieux, on essaie de concilier combat sanitaire et combat économique. On traite urgence après urgence. Il ne revient pas au gouvernement de déterminer l'organisation des entreprises", note Samuel Cette.