"Nos structures sont essentielles" : les esthéticiennes gardoises dénoncent le marché clandestin de la beauté

À l'initiative de l'institut Code Chic de Saint-Dionisy, un rassemblement a eu lieu ce samedi pour clamer l'importance des métiers de la beauté. Les esthéticiennes demandent le statut de commerce essentiel, et dénoncent un marché "clandestin" profitant de la fermeture des salons.

Ce samedi, les esthéticienne de l'Institut Code Chic appellent au rassemblement à Saint-Dionisy (Gard). Plusieurs dizaines de personnes ont fait le déplacement, dont la présidente de la CNAIB (Confédération

Nationale Artisanale des Instituts de Beauté et Spas), le président de la chambre des métiers, la présidente de la Cnams (Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services) et plusieurs clientes, venues en soutien.

Le mot d'ordre ? "Nos structures sont essentielles !" exprime Pascale Ruiz. La co-gérante de l'institut explique que malgré la pandémie, les salons sont des lieux de première nécessité en cette période anxiogène. Elle ajoute "au niveau propreté, il n'y a rien à craindre. _La première chose qu'on apprend en école d'esthétique, c'est l'hygiène_, la désinfection et le lavage des mains."

La lutte contre un marché parallèle

Alors que les salons sont fermés, certaines exercent... dans leur propre salon. C'est ce que dénonce Caroline lors du rassemblement ce weekend. "Sur ce troisième confinement, il y a de plus en plus d'esthétique clandestine. Nos clientes partent chez elles faire leurs soins, est-ce qu'on va retrouver nos clientes à la sortie ? Ça n'est pas si sûr."

L'an dernier, la réouverture des salons avaient mené à une explosion des demandes de prestation, notamment des massages - environ 30% supplémentaires. Cette année, les esthéticiennes gardoises espèrent pouvoir compter sur la même envolée de rendez-vous pour renflouer les caisses.