"Notre activité a chuté de 80%", la covid-19 plombe les agences de voyages berrichonnes

8 à 20% d'activité. Les agences de voyages berrichonnes font le dos rond avec la crise sanitaire. Alors que les vacances de la Toussaint approchent, les voyageurs reportent leur séjour à cause des restrictions en vigueur dans les pays étrangers.

Les vacances de la Toussaint approchent à grands pas. Dans l'Indre, elles débutent le 19 octobre. Une période propice aux voyages, sauf que cette année, l'épidémie de coronavirus pousse de nombreuses personnes à reporter voire annuler leur séjour. En effet, beaucoup de pays étrangers restreignent l'accès sur leur territoire. Les agences de voyages serrent les dents, leur activité est réduite à peau de chagrin.

Une chute de 80 à 90% d'activité

Pierre Doucet, gérant de l'agence de voyages "Terres d'ailleurs" garde le sourire malgré le contexte. Confinement, reprise de l'épidémie de covid-19, restrictions des déplacements à l'étranger, son activité consiste à annuler ou a reporter des voyages.

il ne nous reste que 8 à 20% d'activité

"La France est en rouge", rappelle le professionnel du tourisme, "donc certains de nos voisins européens, et d'autres pays plus lointains ont pris des mesures et refusent des ressortissants français".

Les frontières de la Hongrie sont quant à elles fermées aux étrangers quelle que soit leur provenance. Même règle avec la Russie, les Etats-Unis, ou encore le Canada.

Autre soucis : les pays imposant une quarantaine (une ou deux semaines) ne peuvent pas constituer une destination valable pour les vacances, "vous ne pouvez pas prévoir un weekend de 4 jours à Londres alors que si vous y allez, vous devrez vous isoler deux semaines".

Peu de voyage ne signifie pas "pas de voyages", Pierre Doucet a encore quelques commandes vers "là où il est facile de se rendre : la Grèce, la Croatie, la Crète ou la République dominicaine".

Faire venir les touristes en Berry

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Pierre Doucet a donc décidé de changer son fusil d'épaule, au lieu de faire partir sa clientèle berrichonne en terre étrangère, il veut faire venir une clientèle étrangère en terre berrichonne, après tout "notre territoire a des atouts, j'ai toujours eu cette volonté de rendre ses lettres de noblesse au Berry."

Et l'avenir devrait lui offrir des occasions, notamment grâce aux Jeux Olympiques de 2024.