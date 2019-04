Notre-Dame de Paris : des sylviculteurs de Poitou-Charentes veulent réunir 1.300 chênes pour rebâtir la charpente

Poitiers, France

Détruite par l'incendie qui a ravagé la cathédrale le 15 avril 2019, la charpente de Notre-Dame de Paris était un trésor dans le trésor dont la structure n'a cessé de fasciner des générations d'artisans et de maîtres charpentiers. Afin de la rebâtir à l'identique, l'association des sylviculteurs de Poitou-Charentes sonne ce vendredi "la mobilisation générale pour réunir 1.300 chênes d'exception".

"Ce chêne que vous voyez est magnifique, il est centenaire et va pouvoir donner une superbe poutre pour reconstruire la charpente de Notre-Dame de Paris" (Pascal Valade)

"Notre patrimoine forestier peut servir à rebâtir notre patrimoine culturel, et l'authentique charpente originelle qui faisait partie du patrimoine mondiale de l'humanité", explique Pascal Valade, administrateur bénévole de Fransylva en Poitou-Charentes.

"Ce serait un drame d'utiliser du béton"

Si la reconstruction de Notre-Dame de Paris pose mille et une questions, l'une des interrogations les plus sujettes à polémique concerne l'utilisation de bois ou de béton pour reconstruire la charpente. Surnommée "la forêt" en raison des 1.300 chênes qu'il avait fallu abattre pour la construire il y a 900 ans, cette charpente était l'une des plus anciennes de France.

"Ce serait un drame de la rebâtir en béton, c'est pas l'image que j'ai envie de transmettre à nos générations futures, un monument historique doit traverser les siècles, on n'a pas le droit de saboter ou saccager une oeuvre d'art pour réduire les coûts et gagner du temps"

"Un chêne pour Notre-Dame de Paris, c'est 80 à 150 ans d'attention, de soins et d'amour par nos aïeux", explique Pascal Valade, espérant que les autorités feront le choix d'une charpente en chêne d'origine française.