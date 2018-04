Samedi après-midi, des milliers de personnes ont manifesté à Nantes en soutien aux occupants expulsés de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Une nouvelle manifestation est organisée ce dimanche midi sur le site de la ZAD et des premiers affrontements ont éclaté en fin de matinée. Des barrages routiers de gendarmes étaient installés sur les principales voies d'accès et une fouille des sacs était imposée à l'entrée. Une opération de gendarmerie est en cours pour enlever des barricades installées samedi par les zadistes sur une portion de la D81, du coup interdite. Les manifestants doivent donc emprunter des voies détournées pour se rendre sur le site du rassemblement, au chemin de Suez, au sud-ouest de la route.

Les gendarmes ont repoussé des manifestants "hostiles, voir très hostiles qui harcèlent les forces de l'ordre" et tentent de passer vers l'ouest en direction des squats détruits en début de semaine. Des manifestants ont lancé des pierres et des bouteilles en verre, et les gendarmes répliquaient avec des tirs de lacrymogènes.

La coordination des opposants appelait à un rassemblement pacifiste aux soutiens aux expulsés, mais des zadistes avaient, eux, lancé un appel à venir reconstruire les squats détruits par les forces de l'ordre cette semaine. Selon un communiqué des zadistes, "Aujourd'hui, le gouvernement cherche en réalité à empêcher par tous les moyens que les soutiens venus de partout en France et en Europe puissent accéder à la Zad ou s'y rassembler".

#ZAD#manif15avril. Ces cratères sont les traces laissées à la Wardine par les grenades desencerclantes des GM. pic.twitter.com/zOFlt4D1YF — Pascale Boucherie (@p_boucherie) April 15, 2018

#zad#manif15avril hélicoptère carrefour de la Saulce. Barricades chemin de Suez. Accès très difficile. pic.twitter.com/fOC80KVO26 — Pascale Boucherie (@p_boucherie) April 15, 2018