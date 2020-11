"Il faut maintenir le lien avec les clients" : à Besançon, un libraire offre des livres pendant le confinement

Un libraire en galère, qui offre des livres? C'est le choix du gérant de la librairie à La Page, en face de la fac de lettres à Besançon. Obligé de fermer durant le confinement, il a décidé de destocker 1.000 ouvrages en tout, pour les offrir aux intéressés. Un moyen de faire plaisir en cette période compliquée, et surtout de maintenir un lien entre les clients et sa profession mise à mal.

Faire plaisir aux clients ...

L'idée c'est que vous appelez, où écrivez un mail, pour indiquer à la libraire ce dont vous avez envie. Vous repassez quelques heures après, ou le lendemain, pour récupérer le livre sélectionné et offert par ces professionnels.

"Lire permet de voyager, quelque chose que l'on ne peut pas faire actuellement" : Marie, libraire Copier

L'accès à la lecture répond à un réel besoin en cette période compliqué. C'est le meilleur remède contre la déprime durant le confinement, explique Marie la libraire : "on est coincé entre le bureau et le reste, à côté. Lire permet de s'évader, de voyager, quelque chose que l'on ne peut plus faire actuellement. Cela permet d'extérioriser certaines choses et d'oublier même dix minutes, ça fait du bien."

Marie , employée de la librairie, sélectionne des ouvrages en fonction des goûts de ses clients. © Radio France - Sophie Allemand

Nadège repart avec un sac rempli de BD, romans, livres d'histoire. Cette maman compte donner ces livres à l'école de ses enfants : "les pauvres ne font plus trop de sorties, tout est annulé, on veut leur faire passer un bon moment pour les fêtes de fin d'année. C'est sûr que lire permet de s'évader, et d'oublier un peu le monde actuel, qui est compliqué pour eux."

... Et rappeler que les petits libraires existent !

C'est aussi une piqure de rappel pour le libraire Hamid Kaighobadi : "c'est un clin d'oeil aux gens sensibles, qu'ils puissent soutenir les petits libraires grâce à cette opération. On a besoin de maintenir un lien avec les clients : des gens qui s'approchent, demandent nos conseils, c'est ça le but. Il faut aider les petits libraires que nous sommes."

Ce métier est en train de crever - Hamid Kaighobadi, le libraire

"Notre profession crève" : Hamid Kaighobadi Copier

Le libraire pousse un coup de gueule, il demande au gouvernement de réagir : "ce métier est en train de crever. J'offre des livres, mais le compte de la librairie est dans le rouge. J'espère que l'état va nous permettre d'ouvrir nos portes, dans le respect de tous les gestes barrière, pour la santé de nos clients et la notre."

"Une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie, disait Montesquieu," cite Hamid Kaighobadi le libraire. © Radio France - Sophie Allemand

Informations pratiques

Hamid a encore pas mal d'ouvrages à écouler, et à vendre bien sûr en click and collect. La librairie est joignable :

Adresse : 43 Rue Mégevand, à Besançon

Par téléphone : 03.81.61.91.80

03.81.61.91.80 Par email : librairiealapage@wanadoo.fr

librairiealapage@wanadoo.fr Sur sa page Facebook