Black Friday: "nous allons rouvrir coûte que coûte dès le 27 novembre", les commerçants de Brive se révoltent

Trop c'est trop pour les commerçants non-alimentaires de Brive. "On ne va pas rester bras croisés pendant que les sites en ligne profitent à fond du Black Friday." Véronique Logé-Faure, co-présidente de l'Office du commerce de Brive ne veut plus attendre. "Je vais ouvrir coûte que coûte le 27 !" Ce mercredi matin, les commerçants se sont réunis sous les halles Georges Brassens. Ils étaient plusieurs dizaines. "On a tous voté à main levé pour ouvrir le 27 !"

Les commerçants en colère ont prévu d'aller de nouveau manifester ces prochains jours devant la sous-préfecture de Brive.

On va leur montrer que nous sommes déterminés. Il faut que le gouvernement nous écoute. On va ouvrir à Brive mais je suis persuadé qu'il y aura d'autres ouvertures partout en France."

Décaler le Black Friday?

Le gouvernement discute en ce moment des modalités d'ouverture de petits commerces. De son côté, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a demandé aux acteurs de la grande distribution de "décaler" le Black Friday pour ne pas impacter les petits commerces. C'est "une question de responsabilité" selon le ministre.

Le gouvernement doit annoncer dans les prochains jours les modalités d'un desserrement progressif du confinement à partir du 1er décembre, mais de nombreux élus et organisations professionnelles demandent que les petits commerces dits non-essentiels puissent rouvrir dès le 27 novembre.