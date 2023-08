50% de bénéficiaires en plus aux Restos du cœur d'Orange : "Nous avons besoin d'aide"

"Cet hiver, nous avons eu 70% de bénéficiaires en plus et cet été 50% ! Donc cela commence à poser un problème au niveau des quantités de nourriture", se désole Danielle, bénévole et responsable du centre de distribution des Restos du cœur d'Orange. "Ce dont on aurait besoin, c'est que les communes qui nous envoient leurs bénéficiaires nous aident à trouver de la nourriture, nous avons vraiment besoin de donateurs supplémentaires."

Danielle précise que l'association est déjà aidée par des grandes surfaces ou des donateurs particuliers, mais cela ne suffit plus et ça se répercute sur les bénéficiaires. "Ici, nous fonctionnons avec un système de points", explique Danielle au milieu des denrées alimentaires. "Cette semaine par exemple, une personne seule a deux points, ce qui signifie qu'elle ne peut même pas prendre un paquet de pâtes, parce qu'un paquet de pâtes c'est quatre points." Les points varient chaque semaine en fonction des approvisionnements et sont répartis selon le nombre de membres dans un même foyer.

"Ça nous fait mal au cœur de devoir autant rationner"

Un rationnement obligatoire pour que tout le monde ait à manger, mais compliqué pour Danielle et les autres bénévoles du centre. "C'est une situation très difficile parce que nous connaissons ces familles, on sait dans quelle situation elles sont. Donc ça nous fait mal au cœur de devoir en arriver là."

L'autre problème, c'est le manque de variété de fruits et légumes dont dispose l'association. "Au niveau des légumes, nous n'avons que des tomates et des courgettes à distribuer. Pour les fruits, uniquement des melons et des brugnons et encore, toutes les familles n'auront pas de melons, nous n'en n'avons pas assez. Donc c'est bien joli de dire qu'il faut manger cinq fruits et légumes par jour, mais là, nous en sommes très loin."

Sa plus grande peur, c'est un jour de devoir refuser des personnes dans le besoin. Danielle lance donc un appel à l'aide aux municipalités, aux agriculteurs et aux particuliers. Pour faire un don, il faut s'adresser aux Restos du cœur d'Avignon avenue de l'étang.