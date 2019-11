"Nous avons de plus en plus d'étudiants bénéficiaires au Restos du cœur dans le Gard" Bernard Boulery

La 35e campagne d'hiver des restos du cœur démarre aujourd'hui. 133 millions de repas distribués chaque année en France grâce à l'association. Dans le Gard, c'est Bernard Boulery qui la préside et il observe une hausse du nombre de bénéficiaires chaque année.

Nîmes, France

La campagne d'hiver des Restos du cœur débute ce mardi 26 novembre. Déjà sa 35eme campagne depuis sa création par Coluche, en 1985. Les bénévoles de l'association ont enregistré les inscriptions des nouveaux et anciens bénéficiaires

Une hausse de plus de 15 % du nombre de bénéficiaires dans le Gard

Sur l'année écoulée, les Restos du cœur ont délivré, dans le Gard, plus d'un million quatre-cents-mille repas. L'association ne serait pas contre l'arrivée de nouveaux bénévoles : en effet, le nombre de demandeurs augmente chaque année dans le département. " Nous observons toujours plus d'inscriptions, une hausse de plus de 15% du nombre de bénéficiaires dans le Gard cette année" déplore Bernard Boulery, le président des Restos du cœur dans le Gard.

Plus de la moitié des 900 000 personnes accueillies par l'association en France ont moins de 26 ans

Autre constat, depuis quelques années personnes bénéficiant de cette aide sont majoritairement des jeunes Plus de la moitié (51 %) des 900 000 personnes accueillies par l'association lors de la dernière campagne 2018-2019 ont moins de 26 ans. 39 % des bénéficiaires sont des mineurs, enfants de parents qui viennent remplir leurs sacs de denrées, et 12 % sont âgés entre 18 et 25 ans. " Une précarité que l’on retrouve aussi logiquement parmi les étudiants et notamment à Nîmes dans le département " souligne Bernard Boulery.