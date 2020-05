"Nous avons perdu un tiers de notre chiffre d'affaires annuel en avril-mai" dit un camping d'Indre-et-Loire

Les campings d’Indre-et-Loire, comme ailleurs en France, ont le feu vert pour rouvrir le 2 juin. Il en existe 65 dans le département. Un cahier des charges très strictes est en cours de finalisation entre la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air et l’Etat pour les mesures sanitaires à respecter. Le document de plusieurs pages détaille les mesures à prendre : accueil des clients dans les espaces communs, nettoyage et désinfection des logements et des blocs sanitaires, espaces de jeux...

Francis Cauwel est le propriétaire du camping “La Mignardière” de Ballan-Miré, 165 emplacements en 4 étoiles. “Il était temps de rouvrir” dit Francis Cauwel, car avril-mai sont deux gros mois pour les campings tourangeaux. Ils représentent environ un tiers du chiffre d'affaires annuel. Depuis l'annonce de Edouard Philippe, les réservations ont repris, mais l'année ne sera pas la meilleure. "Il nous faut espérer une bonne arrière saison, en septembre et octobre". Des clients ont annulé, d'autres ne viendront sans doute pas en nombre comme les étrangers qui représentent traditionnellement 50% de la clientèle au camping de Ballan-Miré.

On a fermé en avril-mai alors qu'on avait jamais connu une météo aussi belle en Touraine au printemps. Frédéric Barranger, le propriétaire du camping “Les Granges” à Luynes.

A Luynes, au camping "Les Granges", 64 emplacements 3 étoiles, le matériel sanitaire est déjà arrivé. Le nettoyage des espaces communs sera réalisé plusieurs fois par jour. La piscine et ses abords seront désinfectés régulièrement, tout comme l'espace de jeux où le nombre d'enfants sera limité. Dès l'accueil, le changement sera visible. "On va mettre en place une sorte de drive pour ceux qui auront réservés" dit le propriétaire Frédéric Barranger. Les clients auront réglés sur internet, même la caution, et iront directement à leur emplacement, pour n'accueillir dans l'espace d'accueil que les voyageurs de passage. Le bar-snack sera soumis aux mêmes règles qu'un bar et restaurant, avec distanciation sociale.