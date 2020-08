" Nous craignons l'automne, car de plus en plus de personnes vont se retrouver sans emplois" Eric Thimel

Les conséquences du Covid se font de plus en plus sentir sur notre porte-monnaie et pour les personnes précaires la situation est parfois dramatique. Les associations qui s'en occupent sont débordées. Eric Thimel le délégué départemental du secours catholique du Gard était notre invité à 8h20.

Depuis la crise de nouveaux bénéficiaires viennent frapper à votre porte ? Qui sont-ils ?

"On a vu apparaître de nouvelles familles pendant le confinement, notamment des personnes qui avaient des petites ressources liées à du travail temporaire, intérim ou travail au noir. Elles n'en ont plus. On voit aussi de plus en plus de mères seules avec enfants qui ont été les plus nombreuses à ne pas reprendre leur activité".

Comment se présente cette rentrée ?

"On craint de voir débarquer de nouvelles professions, comme les saisonniers de la restauration ou encore les personnes qui travaillent dans le domaine du spectacle ou de la formation. Nous craignons l'automne car les associations ont beaucoup utiliser leur ressources, et nous avons besoin d'en trouver de nouvelles".

Vous attendez quoi de l'état mais aussi de nous ?

" Que les pouvoirs publics interviennent pour aider les familles et nous de notre côté nous faisons appel à nos donateurs pour nous aider".