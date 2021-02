" Nous demandons à ce que la 2e division féminine de football reprenne enfin la compétition" Christian Taves

Les 14 clubs de 2ème division féminine de football viennent de créer un collectif pour demander à la Fédération Française de Football la reprise du championnat qui est à l'arrêt depuis près de 4 mois. Christian Taves président du Football féminin Nîmes métropole Gard qui évolue dans le championnat de France de 2e division était l'invité du 8h20.

" On a le sentiment que la D2 féminine n'est pas respectée

Christian Taves demande aussi plus égalité entre les hommes et les femmes : " Les 3 championnats de foot masculin ne se sont jamais arrêtés. Le 4e niveau masculin va même bientôt reprendre, alors qu'on m'explique pourquoi pas nous" s'énerve t-il avant d'ajouter : " Nous demandons aussi plus d'équité entre les sports ! Il faut savoir que les championnats féminins de D2 de basket, de hand ou de volley ont repris".