"Nous électeurs"- Au Havre, les commerçants de centre-ville attendent du changement

Ils sont la dynamique économique des centres-ville. Les commerçants font pourtant grise mine dans la plupart des villes moyennes comme au Havre (Seine-Maritime). Avec des charges élevées et une concurrence accrue d'internet et des centres commerciaux : qu'attendent-ils du prochain Président ?

A cinq jours maintenant du premier tour de l'élection présidentielle France Bleu Normandie s'intéresse ce mardi à la problématique des petits commerces dans les villes moyennes avec l'exemple du Havre. D'après la CCI Normandie (chambre de commerce et d'industrie) 10% des actifs normands travaillent dans le secteur du commerce de détail. Mais force est de constater qu'ils sont de plus en plus nombreux à mettre la clé sous la porte. Alors les commerçants attendent-ils quelque chose du prochain président de la République ? Du futur gouvernement ?

J'attend un changement total, par rapport à ce qu'on a vécu depuis cinq ans" Sandrine Dalençon, gérante d'une boutique de vêtements

Carole a ouvert sa boutique de vêtements rue de Paris au Havre en décembre dernier. Voilà ce qu'elle attend du futur Président :

Moins de charges salariales, parce que j'aimerai bien embaucher" Carole, gérante de la boutique C comme Moi

