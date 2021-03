Nous "étions vraiment anéantis", retour sur une année noire pour les restaurateurs du Poitou

Un an après la première fermeture des restaurants, bars et discothèques, les restaurateurs du Poitou nous racontent l'année catastrophique qu'ils ont vécue. Ils décrivent une profession "sous perfusion" qui a du mal à garder la tête hors de l'eau.

Il y a un an, le 14 mars 2020, la première vague Covid-19 commençait à déferler en France. Le Premier ministre prenait la parole ce soir-là et demandait la fermeture des restaurants, bars et discothèques quelques heures plus tard et jusqu'à nouvel ordre. Certains restaurateurs dans le Poitou l'ont appris en plein service.

"Mes collègues et moi étions vraiment anéantis !"

Depuis la pandémie n'en finit plus et les professionnels accumulent les mois de fermeture. Des pertes énormes qui obligent certains à mettre la clef sous la porte. Eric Favreau, président de l'UMIH 79, l'Union des métiers et industries de l’hôtellerie et à l'époque il possédait le restaurant Le Sorento. "Quand je réécoute cette annonce, mes jambes tremblent (...) On a été obligés de fermer le soir-même, ça a été l'angoisse. Mes collègues et moi étions vraiment anéantis !" réagit-il.

A Poitiers, Jérôme Lacroix, à la tête de plusieurs établissements comme le restaurant le "K" a entendu cette annonce dans sa voiture, il se souvient pour nous. "On ne s'attendait à ce que ça soit aussi prompt. On pensait avoir une semaine de plus."

"Il faut surtout qu'on rouvre maintenant !" appelle celui qui était restaurateur depuis 39 ans à Niort. "C'est vraiment la pire des choses qui nous est arrivée", déplore Eric Favreau.

Il y a des aides, des perfusions

Le président de l'UMIH 79 décrit une profession qui, un an après, est dans l'expectatif. ""Il y a des aides, des perfusions pour nous permettre de subvenir à nos frais fixes (...) Les salariés sont au chômage depuis ce temps-là. Ils sont chez eux et ne peuvent pas travailler, ça devient catastrophique." Selon lui, la vente à emporter n'a pas permis de limiter la casse.

Une réouverture à Pâques ? "Cela va être très compliqué"

Eric Favreau ne croit pas en une réouverture des établissements de restauration d'ici la mi-avril comme évoqué par la profession. "Cela va être très compliqué car les vaccins ne seront pas tous au rendez-vous. Il va falloir se dépêcher car la saison va bientôt commencer et on ne sait même pas si on va pouvoir embaucher du personnel pour la saison" s'inquiète le restaurateur qui a peur également pour les hôtels "vides" actuellement selon lui.

Qu'on n'ait pas un cahier des charges trop important

Il espère qu'une fois les restaurants rouverts, les clients pourront retrouver la convivialité. "Qu'on n'ait pas un cahier des charges trop important et que les gens n'aient pas un passeport vaccinal (...) ils sont impatients de nous retrouver" assure Eric Favreau qui veut rester optimiste. "Tout va rentrer dans l'ordre tranquillement et on aura un surcroît d'activité au début."