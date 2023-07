"Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour défendre notre offre", affirme la direction d'Air Corsica

Au moins trois enveloppes ont été déposées ce jeudi 13 juillet pour répondre à l'appel d'offres de la Collectivité de Corse pour la délégation de service public aérien 2024/2027. Celle d'Air Corsica, pour les 8 lignes de bord à bord ; celle du groupement Air Corsica - Air France pour les 4 lignes entre la Corse et Orly ; et celle de la compagnie espagnole Volotea, qui ne précise pas sur quels vols elle s'est positionnée.

L'appel d'offres est désormais clos, mais les différents acteurs qui s'y sont positionnés se refusent pour le moment aux commentaires. Une commission doit se réunir le mardi 18 juillet prochain, pour l'ouverture des enveloppes pour l'instant conservées sous pli.

"Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour défendre notre offre" - Air Corsica

Invité de RCFM ce vendredi 14 juillet, le président d'Air Corsica explique que "la procédure est très formelle" et "qu'à ce stade, il est trop tôt pour dévoiler le contenu des plis" remis ce jeudi matin devant huissier. Luc Bereni assure cependant que la compagnie fera "tout ce qui est en [son] pouvoir pour défendre [son] offre, sa qualité et la grande expérience du service public aérien depuis plus de 30 ans".

Autant "d'atouts" qui, pour la direction d'Air Corsica, "pèseront certainement très lourd au moment du choix".

Volotea "souhaite poursuivre le développement de sa desserte de ce territoire insulaire"

De son côté, après avoir accepté une interview, Volotea fait marche arrière. Dans un communiqué de presse, la compagnie espagnole confirme avoir déposé un dossier de candidature "pour certaines lignes, car la Corse est déjà un marché significatif" pour la société catalane qui veut y "poursuivre le développement de sa desserte".

Elle s'engage, si elle est retenue, à "faciliter la création d'emplois au niveau local et à solliciter des partenaires basés sur les territoires qu'elle desservirait". "Aussi, Volotea serait en mesure de proposer une politique tarifaire très compétitive et une excellente qualité de service", poursuit le communiqué.

Une "candidature opportuniste" pour le syndicat des pilotes

Par la voix de son représentant, Romain Subrini, le syndicat des pilotes dénonce une "candidature opportuniste" de Volotea. Le syndicaliste rappelle que "la société est présente depuis 10 ans sur l’île mais qu’elle ne s’est jamais portée candidate pour assurer la délégation de service public". "Au mieux elle obtient l’appel d’offres, au pire elle se calque sur le précédent avec la Corsica Ferries", craint-il.

Pour Romain Subrini, la question est de savoir de "quel type de service veut se doter la Corse" pour assurer des transports tels que ceux de voyageurs atteints de maladies lourdes ou de ceux des nombreux enfants voyageant seuls entre la Corse et le continent. "Ça n’est pas n’importe quoi !", alerte-t-il, estimant que le modèle des compagnies low-cost présente souvent de grandes difficultés : "des retards très importants, parfois sans solution pour les voyageurs" ou des "transferts vers d’autres aéroports que la destination prévue" dans certains cas d’impondérables.

Contacté, le STC n’a pas donné suite à nos sollicitations.