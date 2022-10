"Nous ne manquons pas de stocks de carburants,nous avons de la surconsommation" dit la préfète du Loiret

La préfète du Loiret et du Centre Val de Loire Régine Ensgtröm sur France Bleu Orléans

Que fait la préfecture du Loiret pour aider les automobilistes et notamment les professionnels, à faire face à la crise des carburants et aux files d'attente parfois interminables aux pompes à essence. Régine Ensgtröm, la préfète du Loiret et de la région Centre Val de Loire, était dans les studios de France Bleu Orléans ce vendredi 14 octobre, pour apporter des réponses concrètes.

"Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il n'y a pas de pénurie de carburants" assure Régine Ensgtröm. "Nous avons des stocks stratégiques, répartis sur tout le territoire qui permettent de tenir 90 jours. Le problème aujourd'hui c'est qu'il y a de la surconsommation, il y a un mouvement de panique qui s'est créé et nous consommons aujourd'hui plus qu'en temps normal".

Huit stations prioritaires pour les professionnels de santé dans le Loiret

La préfète du Loiret indique qu'il n'y aura pas de réquisitions de stations-service dans le département, mais que la cellule de crise de la préfecture a mis en place un système particulier pour les usagers prioritaires, notamment les professions de santé, sur présentation d'un justificatif. Huit stations dans le Loiret ont des files réservées pour ces usagers, la liste est mise à jour régulièrement sur le site de la préfecture du Loiret . Sur la métropole d'Orléans c'est la station Leclerc d'Olivet qui a passé un accord avec l'Etat.

Stations mobilisées et créneaux dédiés

Arrondissement de Montargis

• station Total - 94 avenue du Président Wilson à Gien (sur un créneau 15h00 - 17h00 - gazoil exclusivement)

• station Leclerc - 1094 avenue d'Antibes à Amilly (ligne de carburant à disposition en continu - rupture SP95)

• station Total - RN7 à Fontenay sur Loing (ligne de carburant à disposition en continu)

• station Total - 511 rue de la Mère Dieu à Amilly (priorisation lors de l'accès en station)

Arrondissement de Pithiviers

• station Intermarché - ZAC des Morailles à Pithiviers-le-Vieil (sur un créneau 14h00 - 18h00 - rupture SP95)

Arrondissement d'Orléans

• station Leclerc - 181 rue d'Artois à Olivet ( sur un créneau 14h00 - 16h00)

• station Leclerc - Zac Les Portes de Tavers, 11 route Nationale 152 à Tavers

• station Super U - Avenue du Gâtinais, Chateauneuf-sur-Loire (sur un créneau 14h00 - 16h00)

Des stations suivies par les forces de l'ordre pour éviter des débordements

Cette liste est évolutive, en fonction notamment des stocks disponibles. La liste des professionnels concernés est également disponible sur le site de la préfecture. Une adresse mail est activée pour renseigner les usagers qui s'interrogent sur leur droit à accéder à ces stations : pref-carburants@loiret.gouv.fr. La préfète précise également que ces juit stations font l'objet d'une attention particulière de la part des forces de police et de gendarmerie, attentives à la tension qui peut régner, parfois, dans les files d'attente.

Alertée également par les agriculteurs, sur la pénurie de gazole non routier pour les tracteurs, Régine Engström la préfète du Loiret, assure être en contact avec les dépôts pétroliers et les distributeurs pour accélérer les livraisons. Quant aux transports scolaires, "ils ont toute notre attention depuis le début de cette crise" dit la préfète. "Actuellement dans le Loiret une seule compagnie assurant le ramassage a des problèmes d'approvisionnement".

