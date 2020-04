"Nous ne pouvons pas continuer à payer les loyers de nos magasins fermés" (Philippe Gueydon, King Jouet)

Fnac, Darty, les Galeries Lafayettes, Pimkie, Célio, Gémo, Flunch, autant de marques bien connues de tous, mais dont les magasins ou restaurants sont fermés depuis la mi-mars et au moins jusqu'au 11 mai. Or leurs gérants (qu'il s'agisse de la maison-mère ou de franchisés) ne sont quasiment jamais propriétaires des locaux. Ils doivent donc continuer de payer leur loyer alors que leurs rideaux sont baissés. Les responsables de 200 grandes enseignes signent donc une tribune parue dans le journal économique Les Echos. Ils demandent aux bailleurs de bien vouloir participer à l'effort collectif, en suspendant les loyers jusqu’à la réouverture des commerces. Parmi les signataires, Philippe Gueydon, le PDG du Groupe "King Jouet", 200 magasins en France, dont le siège national est basé à Voiron en Isère. Il répond à France Bleu Isère

Quel est le sens de votre "tribune" ?

C'est un cri d'alerte de 200 enseignes, qui représentent plus des 3/4 du commerce non alimentaire en France. Un cri d'alerte auprès de nos bailleurs pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, la plupart des commerces, n'en sortiront pas indemnes si il n'y a pas une vraie aide, un vrai support de la part des propriétaires de nos locaux. Depuis la mi-mars, il n'y plus le moindre euro de chiffre d'affaires qui se réalise sur nos points de vente, mais la grande majorité de nos bailleurs demande le paiement des loyers. On considère, alors qu'il y a des élans de solidarité à tous niveaux dans le pays, que les bailleurs doivent aussi mettre la main à la poche et prendre leur part.

Emmanuel Macron n'avait-il pas promis justement une suspension des loyers pour les commerces ?

Ce qu'a annoncé le Président de la république, ça concerne quelques "petits commerces" avec un niveau de chiffre d'affaire relativement bas, gérés par des indépendants. En tous cas ça ne concerne pas les grandes enseignes signataires de ce texte. Aujourd'hui nous sommes dans une relation bilatérale, un contrat de bail.

Pourquoi les bailleurs vous disent-ils non ?

Parce qu'ils ont leurs contraintes, mais on en a tous. Encore une fois, nous on met en avant cette notion de solidarité. L'Etat en fait déjà beaucoup. Moi je salue les deux mesures fortes que sont le chômage partiel et le prêt garanti par l'Etat. On a la chance en France d’avoir des dispositifs solides, mis en place rapidement et de grande ampleur, ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Nous au niveau de chacune des entreprises on cherche à s'organiser de manière à passer au mieux cette période, et puis à se préparer à rouvrir au mieux. Il est aussi important que les bailleurs prennent leur part. Surtout quand on sait que les loyers, représentent la plupart du temps le deuxième poste dans le budget des magasins après les frais de personnels. (NDLR : ça peut aller jusqu'à 20% du CA pour certains magasins suivant leur localisation) Il faut une vraie solidarité de tous.

Les prêts garantis par l'Etat ne sont-ils pas là pour payer nos loyers, écrivez-vous dans le texte...

Oui ils nous permettent de payer les charges qui dataient d'avant le début du confinement, et ils nous servent à anticiper la réouverture. Par exemple dans le groupe King jouet, actuellement nous avons pour 50 millions d'euros de marchandises qui dorment dans nos différents magasins fermés. Ces 50 millions d'euros, il faut bien les payer aux fournisseurs. Par contre les charges qui sont en cours, notamment les loyers, durant la période de fermeture, il est légitime qu'on cherche à les supprimer.

Le 11 mai, cet horizon annoncé par le chef de l'Etat, c'est le début du tunnel ?

Oui c'est un peu ça, on l'attend tous avec impatience. On devra tous être très vigilant sur les aspects sanitaires car la santé de nos personnels et de nos clients reste évidement la priorité. Et puis on a aussi une inconnue sur la manière dont les clients vont petit à petit revenir sur nos points de vente, donc on sera là évidemment pour les accueillir mais on a l'appréhension que les choses se fassent lentement, progressivement. On patientera.

Le 11 mai, il y a des commerces qui pourraient ne pas rouvrir ?

Je crains que oui. Alors pas dans le groupe King Jouet mais des indépendants, des commerces qui avaient déjà une trésorerie étroite. Mais ce qu'on peut craindre aussi c'est que des commerces rouvrent, avec une trésorerie qui ne soit pas au rendez-vous pour pouvoir recommander des marchandises, payer des charges, ces commerces-là ne tiendront pas. Dès la réouverture il y aura beaucoup de dépense à engager, certains ne tiendront pas. D'où l'importance de notre demande concernant les loyers pendant le confinement.