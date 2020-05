"Nous ne sommes pas Alinéa mais Alinéa 36 et on est ouvert !" : la mise au point de l'imprimeur castelroussin

Un numéro qui fait toute la différence !

France Bleu en a parlé : Alinéa, la chaîne de magasins de meubles Alinéa a été placée en redressement judiciaire. L'entreprise faisait face à trop de difficultés financière dues au mouvement des "Gilets Jaunes", les grèves contre la réforme des retraites et ensuite la crise sanitaire comme l'ont expliqué les dirigeants d'Alinéa... à ne pas confondre avec l'imprimerie castelroussine Alinéa 36, une imprimerie de Châteauroux !

36...le numéro qui fait toute la différence

Depuis le 11 mai, Serge Guillaneuf, le gérant d'Alinea 36 reçoit beaucoup de messages inquiets : "Que se passe-t-il chez Alinéa ? Vous allez fermer ?" raconte-t-il. Alors bien-sûr il les rassure : "Je suis content que nos clients s'inquiètent, et leurs appels permettent de leur dire que l'imprimerie reste ouverte. "

Les clients qui m'inquiètent, c'est ceux qui n'appellent pas !"

La confusion peut prêter à rire, certes, sauf si cela fait perdre des clients : "si les gens partent du principe que nous sommes fermés parce-qu'ils nous confondent, comme souvent, avec le magasin de meubles, on ne va pas pouvoir remonter la pente après 2 mois à l'arrêt !"

L'imprimerie se bat pour rester ouverte

Pour ne pas subir le même sort que son "presque homonyme", l'imprimerie castelroussine a besoin de clients ! Depuis le confinement, l'entreprise a perdu 200.000 euros de chiffres d'affaire explique le gérant : "Notre activité est beaucoup liée à l'événementiel. Pour l'instant il n'y a pas beaucoup de projet à cause du coronavirus. On fait tout de même beaucoup de fiches d'informations, d'affiches en lien avec le Covid-19 mais on espère que d'autres secteurs vont rouvrir pour qu'on puisse avoir plus d'activité."

Sur les 10 employés de l'entreprise, deux sont tjr au chômage partiel faute d'activité