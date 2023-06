“Nous ne sommes pas assez écoutés” - Eric Duval, président des maires ruraux du Calvados

C’est un hasard de l’actualité. La nouvelle association des maires ruraux du Calvados a été fondée trois jours avant l’annonce par Élisabeth Borne du “Plan France Ruralité” . De nombreuses mesures sont budgétées pour tenter de relancer l’attractivité de cette France dite rurale qui couvre 88 % du territoire et compte 22 millions d’habitants. Eric Duval, président des maires ruraux du Calvados, n’est pas pleinement satisfait par ces annonces. Ce qui le conforte dans son idée d’avoir créé une structure regroupant destinée à défendre les priorités des petites communes

“Il n'y a pas de commerce dans ma commune de Cesny-aux-Vignes (NDLR : 440 habitants, près de Saint-Pierre-en-Auge). Les aides à l’installation vont dans le bon sens. Parce que c'est vrai que c'est un peu délicat de faire vivre un commerce dans une petite commune. Il faut aussi des revenus qui puissent permettre à la personne de vivre. Et malheureusement, un commerce n'est pas obligatoirement quelque chose de rentable à long terme dans un village”.

Et à l'inverse, qu'est ce qui a été oublié dans ces annonces d’hier ?

Je pense que c'est quand même le numérique parce que si je prends notre exemple, nous sommes entre deux grands pôles et nous n'avons toujours pas la fibre optique. Nous avons très peu de mutations sur la commune, mais lorsqu'il y a en a, bien souvent on nous demande la fibre optique et à chaque fois nous devons dire que ce n’est pas le cas. Nous sommes les derniers de la communauté de communes à ne pas être raccordés. C’est une question qui revient régulièrement depuis quatre ou cinq ans.

C’est un exemple de cette fracture rurale qui va a incité à créer cette association des maires ruraux du Calvados ?

Oui il nous faut davantage de représentativité. L’annonce de la Première Ministre d’un référent ruralité dans chaque département va d’ailleurs dans ce sens. Très honnêtement, nous n'étions pas suffisamment représentés. Je vais faire un petit peu d'humour mais dans les agglomérations, on entend bien se plaindre des futures ZFE (NDLR : Zones à faible émissions qui vont exclure en 2025 les voitures les plus polluantes), mais chez nous on parle plutôt de zones faiblement écoutées ou une zone à faible écho ! Les problématiques des grandes communes et des communes rurales ne sont pas identiques. Voilà la raison de notre nouvelle association qui compte déjà 80 adhérents : avoir des possibilités de discuter entre nous et de défendre nos problèmes qui sont vraiment très spécifiques.