"Nous ne sommes pas des mercenaires de la médecine générale" témoigne un praticien en grève à Dax

Dans sa salle d'attente de Dax (Landes), Andreï Vial s'excuse auprès de ses patients car le médecin généraliste et ses collègues de la maison de santé ferment leur cabinet jeudi 1er décembre et sûrement vendredi 2 décembre. Une colère sourde, un ras-le-bol général et une souffrance quotidienne partagés depuis des mois sur les réseaux sociaux par le collectif "Médecins pour demain". "C'est un mouvement apolitique, national et inédit", souligne le praticien dacquois. Ils réclament notamment de doubler le tarif de la consultation qui n'a pas bougé depuis 2017, à savoir de 25 euros à 50 euros alors que les négociations conventionnelles se déroulent en ce moment avec la sécurité sociale.

ⓘ Publicité

Des moyens matériels mais surtout humains

Mais ce message est mauvais estime Andreï Vial. "Les médecins ne demandent pas plus de sous mais de meilleurs moyens pour travailler", explique celui qui enchaîne une trentaine de patients par jour en moyenne. Ce qu'il souhaite, revaloriser l'acte courant à 35 euros mais surtout rémunérer tout l'à-côté - la prévention, le suivi des patients et leur permettre d'embaucher un assistant médical par exemple. "Le gouvernement prône une médecine expéditive. Pour lui, il n'y a que l'acte qui compte", se désole le gréviste qui espère se faire entendre du gouvernement.

Redonner l'envie aux jeunes médecins de s'installer dans les landes

Cette colère sourde ne date pas d'hier, raconte Andreï Vial, "cela fait 20 ans que l'on est en sous-effectif et que le système de santé souffre". Résultat il n'y a plus assez de docteurs dans les Landes. La surcharge de travail n'attire plus les jeunes médecins, autre inquiétude des grévistes.

Interrogé ce jeudi 1er décembre par nos confrères de France Info, le directeur général de la caisse nationale de l'assurance-maladie s'est dit prêt à revaloriser les honoraires des médecins libéraux mais pas de 100 %. La grève des médecins libéraux pourrait se durcir après les fêtes de Noël, "il faut arrêter de maltraiter le médecin traitant", conclut Andreï Vial