Nous nous approchons du record de fréquentation touristique de 2019, selon Carine Mériaux

- Dès ce week-end, à moins d’une semaine de l’ouverture du festival, les touristes vont déferler sur Avignon. Comment s’annonce la saison estivale ?

Elle s’annonce bien. On a connu des années un peu difficiles mais là, nous retrouvons des perspectives proches de 2019 qui étaient une année record en matière de fréquentation touristique. Tous les voyants sont au vert. C'est le cas dans en terme de nuitées, mais aussi concernant la fréquentation du Palais des Papes et le Pont d’Avignon. Nous pourrions même dépasser la fréquentation de 2019.

- Est-ce que les touristes qui avaient boudé la Provence durant "les années Covid" sont de retour ?

Oui. On a vu le retour d’une clientèle coréenne et Américaine qui avait stoppé les séjours à l’étranger.

- Le tourisme l’été à Avignon, c’est le festival, mais en dehors de ces trois semaines de festivités, comment faire pour attirer les visiteurs, notamment au mois d’août ?

Il faut être créatif et s’adresser à un public qui n’est pas le même qu’au mois de juillet. Après l’effervescence du festival, on prend le temps de redécouvrir Avignon et sa région en famille. C’est à cette clientèle-là que l’on s’adresse. Pour celà, on organise des visites nocturnes du Palais des Papes jusqu’à fin septembre. On peut aussi observer les étoiles sur le Pont d’Avignon la nuit du 14 août. On reconduit également des choses qui ont bien fonctionné les années précédentes. C’est le cas des soirées « un verre dans le jardin », qui permet de découvrir les Côtes du Rhône dans les jardins du Palais des Papes.

- Plusieurs maires de Vaucluse s’inquiètent d’une sur-fréquentation touristique. Est-ce qu’Avignon est concerné par cette pratique ?

Pas vraiment. On peut découvrir la ville, mais pas uniquement. Avignon sert de camp de base pour rayonner sur l’ensemble du territoire. Je pense aux Alpilles ou encore à la Camargue.