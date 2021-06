"On nous renvoie une image de boulet" : dans un clip, des handicapés réclament un calcul individuel de l'AAH

"Si je vis avec toi, je perds tous mes moyens, dès que tu gagnes un peu ou juste trois fois rien". La phrase résume le message du clip diffusé lundi 7 juin par le collectif "Les restreints du coeur" sur Youtube. On y voit et on y entend des personnes handicapées réclamer la fin du calcul de l'allocation adulte handicapé par rapport aux revenus du conjoint. Le message s'adresse notamment aux députés qui doivent examiner jeudi une proposition de loi sur le sujet.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

A l'initiative de ce clip, le Sarthois Fabrice Morandeau, dit FaMo, qui a regroupé autour de lui toute l'équipe technique en plus des participants. "Il avait déjà écrit les paroles quand il m'a contacté", raconte Stéphanie Simon, représentante en Sarthe d'APF France Handicap, qui s'est chargé de chanter et de faire les dessins, "et j'ai demandé autour de moi si des personnes étaient intéressées par le projet".

à lire aussi Les sénateurs votent pour l'individualisation de l'allocation adulte handicapé

"Je dois demander à mon mari si je veux m'acheter quelque chose"

Atteinte d'une maladie neuro-musculaire évolutive et en fauteuil roulant depuis quinze ans, Stéphanie Simon a vu son AAH passer à 150 euros par mois à cause des revenus de son mari et du départ de ses enfants. "C'est compliqué de se dire que je dois demander à mon mari si je veux m'acheter quelque chose. Il n'y a plus de dignité", se désole-t-elle, alors que son état de santé ne lui permet pas de travailler à l'heure actuelle.

"Mon conjoint doit subir mon handicap et il doit aussi subir financièrement. Pour moi c'est une double peine. J'ai le sentiment d'être le boulet de la famille."

Si la proposition de loi examinée ce jeudi prévoyait d'individualiser l'allocation adulte handicapé (903 euros maximum), la majorité LREM et Modem a fait marche arrière en commission la semaine dernière, en maintenant dans le texte le calcul sur les revenus du conjoint. "On nous renvoie cette image de boulet", déplore Stéphanie Simon, "un handicap ce n'est déjà pas facile au quotidien, mais en plus on nous met des bâtons dans les roues. C'est comme si on nous disait 'vous avez déjà de la chance d'être marié', comme si une fois marié, on n'avait pas besoin d'autre chose..."