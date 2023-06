"Nous serons là pour accueillir les ministres qui viendront pour le festival", Fred Laurent (CGT Vaucluse)

- Cette 14e journée de mobilisation, est-ce un baroud d'honneur ?

"Ce n’est pas un baroud d’honneur, mais d’une véritable mobilisation, comme c'était le cas pour les 13 précédentes journées. Cette mobilisation s’inscrit sur un temps très long. Les premiers rassemblements ont débuté il y a plus de 5 mois. Les salariés ont démontré qu’ils étaient déterminés à refuser ce texte. Ils le sont toujours".

- Avec le recul, avez-vous le sentiment que la méthode employée, avec des journées de grève toutes les semaines, était la bonne ?

"Oui, c’était ce qu’il fallait faire. En-tout-cas, cette mobilisation a payé. Nous sommes toujours en intersyndicale, ce qui est important. Et on est toujours dans cette idée que l’on peut gagner notre combat. On y croit toujours. Mais cette mobilisation a aussi permis de mettre du dialogue dans les entreprises. Les salariés voient qu’il y a des choses que l’on peut gagner par la mobilisation".

-Vous évoquez des discussions dans les entreprises. Sur quoi portent-elles ?

"Sur les conditions de travail au sein des entreprises. Cette mobilisation a ouvert l’idée que l’on peut travailler mieux, être mieux rémunérés, avoir de meilleures retraites ou encore partager le travail. Il y a des richesses dans ce pays. On peut les partager".

-Le festival d’Avignon débute dans un mois. Faut-il s’attendre à des concerts de casseroles ou des coupures d’électricité ?

"Ça ne dépend pas de moi… Mais je sais que le paysage ne sera pas tranquille. On sera là pour accueillir les membres du gouvernement qui voudront bien venir. On sera là avec ce qu’il faut".