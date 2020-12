"Nous sommes essentiels", le cri de colère des patrons de l'hôtellerie et de la restauration

La plupart des manifestants étaient vêtus de noir, comme l'avait souhaité l' UMIH, l' Union des métiers et industries de la Marne en appelant au rassemblement ce mercredi 2 décembre. Patrons et salariés des bars, restaurants, hôtels toujours fermés à cause de la crise sanitaire. "laissez-nous travailler "demande la profession, alors que des protocoles existent et peuvent être mis en place.

Dès 15h comme prévu, quelques trois cents personnes se sont rassemblées place Royale.

