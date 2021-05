"Nous sommes réconciliés" avec les salariés assure l'ex-patron et candidat à la SAM en Aveyron

Il est peut-être le sauveur de la SAM à Viviez en Aveyron. Patrick Bellity, ex-patron de la fonderie emblématique du bassin de Decazeville, va déposer dans les prochains jours une offre de reprise pour le site aveyronnais. Il a dirigé la fonderie pendant dix-huit ans et aujourd'hui il veut croire au savoir-faire local. Actuel PDG de SIFA Technologies à Orléans, l'industriel a visité la SAM en début de semaine et attend de connaitre les conclusions de son audit pour présenter son offre de reprise. Philippe Bellity était l'invité de France Bleu Occitanie ce mercredi matin.

RÉÉCOUTEZ - Philippe Bellity, ex-patron de la SAM à Viviez Copier

France Bleu : Confirmez-vous que vous allez déposer une offre de reprise?

Philippe Bellity : Effectivement, j'ai l'intention de déposer une offre le 17 mai, la date butoir à 12h pour reprendre cette fonderie que j'ai dirigée de 1998 au 15 juin 2016. J'attends d'avoir compléter tous les éléments qui vont me permettre de déterminer le plan industriel accompagné du plan d'investissement. Un audit a été effectué par mon équipe lundi et mardi, cet audit nous a apporté beaucoup d'informations, c'était extrêmement important après cinq années où je n'avais pas eu l'occasion de voir ce qui pouvait s'y passer. Aujourd'hui nous sommes assez confiants et nous pensons être dans les temps.

France Bleu : Mais pourquoi vouloir reprendre la SAM, qui fabrique des pièces automobiles pour Renault, qui est en redressement judiciaire depuis quasiment un an et demi?

Philippe Bellity : C'est une bonne question. Moi, je suis un industriel. Lorsque j'ai quitté le groupe Arche en 2016, j'ai souhaité reprendre l'une des fonderies du groupe Arche qui s'appelle Sifa Technologies que j'ai redressée aujourd'hui et qui depuis novembre 2016, fonctionne plutôt pas mal, donc ça va faire bientôt cinq ans. Donc j'ai autour de moi une équipe très solide, bourrée d'idées et d'innovation.

France Bleu : Les salariés disaient, en décembre dernier, que votre retour était "inenvisageable", ça va être dur de vous réconcilier avec eux non?

Philippe Bellity : Écoutez, c'est fait. Voilà, c'est pas "ça va être dur", c'est fait, nous sommes réconciliés. Bon, j'aime pas trop revenir sur le passé, mais si vous voulez savoir ce qu'il s'est passé en 2016 assez rapidement. Après 18 ans et demi, vous savez, c'est souvent comme dans un vieux couple. Les bons moments on les oublie très vite, on regarde que les mauvais moments, les mauvais moments de l'époque, c'est une restructuration très difficile qu'il a fallu mettre en place depuis décembre 2015. Je vous rappelle quand même que je suis d'une génération qui a vu l'industrie française passer de 24% du PIB à 10%. Donc ça laisse des traces. Ça laisse beaucoup de traces, notamment sur les territoires. Notre groupe avait perdu beaucoup de volumes, beaucoup de volumes ont été délocalisés.

France Bleu : Il se dit que c'est Renault, le seul client de la SAM, qui va choisir le repreneur. Est-ce que vous avez Renault dans votre poche?

Philippe Bellit : Oui, je livre Renault tous les jours depuis mon usine de Sifa Technologies. Je peux simplement vous dire que j'ai commencé ma carrière chez Renault. Ça fait trente ans que je travaille pour Renault donc, le sujet n'est pas de savoir si on l'a dans la poche ou pas. Le sujet est de savoir si on est capable de lui rendre confiance parce que Renault est un client comme les autres. Effectivement aujourd'hui, c'est le client principal, il y en a d'autres, on ira en chercher d'autres. La confiance il l'aura par un climat social idéal, par une non-rupture des fournitures, un développement parfait et surtout une qualité irréprochable et ça, avec mon équipe, nous savons le faire.

France Bleu : Sur les 365 emplois du site, vous vous engagez à en garder combien?

Philippe Bellit : Là je peux pas vous le dire aujourd'hui, si je vous le disais aujourd'hui ce serait déflorer le sujet que je préfère réserver aux représentants du personnel [...] Je ne regarde pas les dossiers des autres, je suis vraiment engagé dans la réindustrialisation de la France. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, quand je vois dans quel état sont les fonderies en France j'ai vraiment envie de faire quelque chose et la SAM c'est le point de départ [...] On va continuer à faire du thermique, la conversion vers l'hybride et l'électrique sont déjà lancées donc je pense qu'aujourd'hui c'est sur ces axes là que nous allons aller et puis au fur et à mesure, l’aluminium étant un matériaux extrêmement intéressant nous saurons sauter sur toutes les opportunités.

France Bleu : Mais pensez-vous pouvoir sauver une grande partie des salariés ?

Philippe Bellit : Si on veut donner un avenir à la SAM et si on veut la sortir par le haut, il ne faut pas qu'elle soit reprise comme un atelier d'un groupe. Il faut qu'elle soit reprise comme une entreprise, comme une entreprise avec ses moyens de production mais surtout ses moyens de développement, de maintenance et d'innovation.