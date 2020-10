"Nous sommes très étonnés de cette décision", explique Philippe Coudy, porte-voix des restaurateurs rouennais

Quel avenir pour les métiers de l’hôtellerie - restauration dans la métropole de Rouen ? C'est la question après l'annonce de la mise en place d'un couvre-feu entre 21h et 6h à partir de samedi matin.

Philippe Coudy, président de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hotellerie en Seine-Maritime (UMIH) était l'invité de la Nouvelle Eco sur France Bleu Normandie.

Il a évoqué son étonnement de cette décision : "Nous sommes des gens responsables, conscients de cette épidémie. Mais on ne partage pas l'idée que nous sommes le vecteur principal de diffusion du virus. Il y a des tas de pans de notre activité, avec les universités, les écoles... qui, eux, sont les premiers responsables."

Responsable de la célèbre brasserie Paul, à Rouen, Philippe Coudy a donc été "très étonné de cette décision. On s'attendait à un protocole renforcé ! Un couvre feu total, c'est une forme de fermeture déguisée... On va nous obliger à être hémiplégiques, travailler avec un seul service... C'est une méconnaissance de notre modèle économique. Pour tenir la route, il nous faut deux services..."

Alors, cette décision sera évoquée, avec la métropole mais aussi le préfet, représentant de l'Etat : "Les décisions, elles sont prises au plus haut niveau... On va défendre des positions différentes. Mais il y aura des demandes d'indemnisation, pour le loyer, les abonnements divers et variés... On pense aux bars du soir, pour eux c'est une extinction totale..."

La question du chômage partiel sera notamment au menu des discussions.