"Nous sommes très satisfaits" : bilan positif pour l'office de tourisme dijonnais cet été

Plus de156 000 visiteurs cet été dans les offices de tourisme dijonnais ! C'est le bilan positif présenté lundi 3 octobre par l'office de tourisme Dijon métropole, qui faisait le bilan de sa saison estivale 2022. Selon les élu.es présent.e.s à cette occasion, ça y est, le tourisme à Dijon va mieux. Après les années noires marquées par le Covid-19, c'est en moyenne 2 000 visiteurs par jour qui sont venus dans les offices de tourisme dijonnais de mai à septembre 2022.

Un nombre de touristes supérieurs à celui de 2019

A titre de comparaison, ce chiffre est supérieur de 2% à celui de 2019, la dernière année "normale" pour le secteur touristique avant la pandémie. Comment expliquer ce regain ? Tout d'abord avec le retour des touristes étrangers qui ont fait bondir les réservations hotellières (avec un taux d'occupation des chambres d'hôtels milieu de gamme de 81 %) et le chiffre d'affaire des commerçants. Aux touristes plus "traditionnels" venus de Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne ou de Suisse se sont ajoutés des Italiens, des Américains ou encore des Espagnols, des nationalités qui n'avaient pas l'habitude de venir en Côte-d'Or.

Certaines activités spécifiquement dijonnaises expliquent également cette reprise du tourisme. Alors que la célèbre visite de la tour Philippe le Bon reste la sortie la plus prisée des visiteurs estivaux, les touristes ont également craqué pour des ateliers autour de la...moutarde, période de pénurie oblige.

Les Dijonnais pas séduits par la nouvelle cité internationale de la gastronomie

Les élu.e.s ont aussi salué la nouvelle Cité internationale de la gastronomie et du vin, qui a réuni 200 000 visiteurs depuis son ouverture le 6 mai. Le hic, c'est que les locaux ont eux boudé les lieux. Mais pas d'inquiétudes pour Sladana Zivkovic, 5ème adjointe au maire de Dijon et présidente de l'office de tourisme dijonnais : "La cité, c'est comme une petite ville dans la ville, il faut laisser le temps aux Dijonnais de se l'approprier. Ca va venir, je pense que les habitants voulaient laisser les touristes y aller pendant l'été".

Malgré tout, Sladana Zivkovic ne cache pas que ramener les Côte-d'Oriens dans la cité de la gastronomie est "l'un des principal enjeu" de la basse-saison touristique qui s'ouvre cet automne. Le défi : transformer la cité en un lieu de vie pour les Dijonnais. Comment faire ? "Nous avons souhaité mettre le focus sur la gastronomie, explique Nadjoua Belhadef, 13e adjointe au maire de Dijon et chargée du commerce et de l'artisanat. On va proposer des masterclass avec des chefs qui apprendront à cuisiner des plats, on a de la musique, des acteurs locaux comme le bar Bamagotchi. Il y aura des événements tout au long de l'année avec l'objectif de fixer des rendez-vous aux Dijonnais. Cela commence avec les brunchs de la cité, tous les samedis et dimanches matins."

Une campagne touristique automnale centrée sur la gastronomie

Cela suffira-t-il à convaincre les locaux ? Rien n'est moins sûr, la principale critique opposée aux activités et aux produits de la cité de la gastronomie étant leurs prix, jugés trop élevés en cette période d'inflation. En attendant, l'office de tourisme a présenté lundi 3 octobre sa nouvelle campagne de publicité, centrée sur la gastronomie. Avec un slogan, "l'automne, c'est la Bourgogne".