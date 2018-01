Fleury-Mérogis, France

Des palettes en travers la route, des pneus brûlés dès six heures du matin : les surveillants de prison ont voulu démontrer que le mouvement n'était pas prêt de s'éteindre. Les surveillants pénitentiaires ont entamé, ce lundi, leur deuxième semaine de mobilisation, partie de l'agression, le 11 janvier, de quatre de leurs collègues à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), par un détenu condamné pour des faits de terrorisme.

"Il y a une tentative de protocole bidon qui a été pondu et présenté vendredi"

200 surveillants se sont donc réunis ce lundi matin devant le plus grand centre pénitentiaire d’Europe. Pour Thibault Capelle, secrétaire FO-Pénitentiaire à Fleury-Mérogis : "Il y a une tentative de protocole bidon qui a été pondu et présenté vendredi par la ministre de Justice mais les collèges ont été unanimes, ils l'ont refusé en bloc. L'équipe de nuit est donc resté bloqué à l'intérieur mais ils sont solidaires du mouvement, certain, par téléphone, nous ont demandé de rien lâcher". C'est aussi le mot d'ordre des surveillants qui ne sont pas syndiqués. "Moi je ne suis pas syndiqué" dit Cédric "mais je comprends que le mouvement continue et je pense même qu'il faut le durcir si on veut obtenir ce qu'on veut".

Les surveillants veulent des efforts sur la rémunération, sur le nombre d'agents et la sécurité.

Emmanuel Baudin, secrétaire général FO pénitentiaire prévient : "Nous ne sortirons pas du conflit tant que nous n’aurons pas quelque chose de concret qui réponde à ce mouvement historique. On veut des efforts sur la sécurité, l'indemnitaire et le statutaire. On veut avoir les moyens de travailler en toute sécurité, de recruter du personnel et d'éviter que les personnels qui sont dans la pénitentiaire la quitte. On ne fera pas de pauses pendant ces négociations et plus ça va être long, plus la pression va monter, moins il y aura de monde dans les prisons et ils n'auront pas d'autres choix que de faire rentrer les forces de l'ordre à l'intérieur". Une situation qui n'est pas à l'ordre du jour puisque ce lundi matin le blocage était partiel. Certains agents, certains intervenants ont pu rentrer au compte-goutte. Une façon d'apaiser le mouvement avant ce rendez-vous capital fixé ce lundi-après midi.