Dax, France

Environ trente salariés CGT de la branche Industrie électrique et gazière du Sud Aquitaine, c'est-à-dire EDF, Enedis, RTE, GDF, ont bloqué le site Enedis de l'avenue Francis Planté à Dax, ce jeudi matin. Dès 7h30, ils ont installé un piquet de grève avec des pneus et des palettes à l'entrée en signe de protestations contre le gel des salaires et la non-compensation de la CSG alors qu'à Paris se tient une réunion de négociation de toute la branche.

C'est déjà ces revendications salariales qui les avaient poussés à couper l'électricité dans toute une partie de l'agglomération, le 14 décembre dernier, privant 13.000 foyers, les commerces du centre-ville et le Grand Mail de courant pendant une matinée à Dax et Saint-Paul-les-Dax. La caserne des pompiers, le commissariat, la gendarmerie et de nombreux services publics s'étaient aussi retrouvés plongés dans le noir. L'hôpital de Dax avait même porté plainte auprès du procureur de la République.