Nouveau coup d'arrêt pour les voyagistes face au variant Omicron

"On a beaucoup d'attente, de clients qui devaient partir dans les semaines à venir et à qui on ne peut pas encore dire si le voyage doit être annulé ou à nouveau reporté," déplore Auriane Thellier. Cette gérante de l'agence de voyages La Fontaine à Caen, est une nouvelle fois dans l'incertitude, tout comme ses clients, face aux mesures sanitaires qui se durcissent avec l'arrivée du variant Omicron dans plusieurs pays.

Les voyagistes contraints de s'adapter en permanence

En quelques jours, alors que le secteur commençait à reprendre, l'activité a pris un nouveau coup de frein. La difficulté pour les voyagistes est donc de s'adapter à des règles sanitaires qui changent d'un jour à l'autre et d'un pays à l'autre. "Il n'y a pas d'homogénéisation du traitement des frontières, des rapatriements," constate Auriane Thellier. Les voyagistes doivent donc faire des recherches approfondies sur les conditions d'accès des pays (isolement, tests PCR, etc.) et les conditions de visite pour qu'une fois partis, quand c'est possible, les voyageurs puissent pleinement profiter de leur séjour.

"Cette année, on était vraiment sur la Martinique et a Guadeloupe donc dommage," s'attriste Solène Fagnot, conseillère de l'agence Voyages Fournier à Caen, car la crise sociale dans dans ces deux territoire s'ajoute à la crise sanitaire pour les voyagistes. "Le Covid nous a appris à être très réactif, à s'adapter très rapidement," analyse cette professionnelle, "et cela rassure beaucoup nos clients."

Une absence totale de visibilité pour ces professionnels

Derrière cette situation, se pose la question de la pérennité économique de ces entreprises. Pour Voyages Fournier, "la direction tient le coup" rassure Solène Fagnot, mais tous les employés sont en chômage partiel pour permettre à l'entreprise de se maintenir. Même chose chez les voyagistes Thellier. Les aides de l'Etat permettent à ces agences de subsister mais si elles venaient à s'arrêter, leur avenir serait beaucoup plus incertain.

Quand à la reprise d'une activité normale, tout déprendra de l'évolution de la crise sanitaire et là, les voyagistes comme le reste de la société n'a pas de réponse sûre. "On aimerait que nos voyageurs retrouvent l'insouciance des voyages," conclut Solène Fagnot. Auriane Thellier elle en est sûre, quand les voyages reprendront pleinement, l'envie des clients sera bien là.