Nouveau coup de colère des forains à Marseille

Ils n'en démordent pas. Quarante forains environ ont bloqué totalement la circulation ce mardi après-midi le rond point du Prado à Marseille (8è) .

Ce nouveau coup de colère intervient alors que des pourparlers sont engagés depuis des semaines entre les forains de la Plaine, la Métropole et la mairie de Marseille.

Depuis la rénovation de la place Jean Jaurès, 20 à 40 forains sur les 240 que comptait le marché auparavant, ne peuvent plus s'installer. Motif : 3 jardinières, sensées embellir cette place, gênent leur ré-installation. Les forains refusent de retrouver ce marché si ils ne sont pas au complet.

Cela fait 4 ans que ces marchands ambulants ont été déplacés sur deux autres sites de la ville pour permettre la rénovation de la La Plaine. Certains se plaignent d'un chiffre d'affaire qui s'est effondré.

L'autre revendication des forains aurait dors et déjà été acceptées : un marché qui se tiendrait quatre jours dans la semaine et non plus trois : mardi, jeudi, samedi et dimanche. Une mesure destinée à rattraper le retard de chiffre d'affaire.

Ce marché de la plaine est le plus important de Marseille.

S'ils n'obtenaient pas gain de cause les forains ont promis de renouveler les opérations de blocages 3 fois par semaine.