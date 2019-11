VIDEO - Le bruyant coup de colère des pompiers de la Moselle

Pour faire à nouveau entendre leur ras-le-bol, les pompiers de Metz ont allumé sirènes et gyrophares ce matin. Les syndicats ont déposé un préavis de grève pour le 28 novembre et demandent une rencontre avec le Préfet du département.

Moselle, France

Ce n'était ni un exercice ni une intervention, mais un acte de revendication. Les pompiers de Metz ont fait sonner les sirènes de leurs engins ce mardi matin dans la cour de la caserne. Un concert de plusieurs minutes, qui pu surprendre les riverains, pour signifier une colère qui dure depuis plusieurs mois au sujet de leurs conditions de travail et du climat social au sein du SDIS de Moselle (Service Départemental d'Incendie et de Secours).

Déjà la semaine précédente, ils avaient allumé des pneus et tagué leurs camions. Comme lors de la grève qui avait éclaté l'été dernier, les revendications des syndicats portent notamment sur le temps de travail des sapeurs-pompiers, des baisses d'effectifs et de moyens. Ils rejettent également le nouveau règlement opérationnel des secours en Moselle et dénoncent l'attitude de la direction du SDIS et du Conseil Départemental de Moselle.

Un préavis de grève intersyndicale de 9 jours a été déposé du 28 novembre au 6 décembre. Les organisations signataires ont également adressé le 25 novembre un courrier au Préfet de la Moselle pour lui demander une entrevue.