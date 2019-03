Nouveau débrayage des personnels de la protection de l'enfance du Doubs

Besançon, France

Les professionnels de la protection de l'enfance et de l'hygiène sociale une nouvelle fois mobilisés à Besançon ce vendredi pour le maintien des contrats jeunes majeurs dans le Doubs. Les syndicats CGT, CFDT et FO appelaient à des débrayages toute la journée. Une petite quarantaine de personnes s'est rassemblée devant l'Hôtel du Département, avenue de la gare d'eau avec pancartes et drapeaux. Une délégation a été reçue.

Les salariés dénoncent la précarisation des jeunes accueillis

Depuis le mois de décembre, les jeunes majeurs ne sont plus accueillis jusqu'à leurs 21 ans, selon eux, mais jusqu'à leurs 18 ans s'ils sont migrants, et leurs 19 ans s'ils sont français. "Inacceptable" dénoncent les salariés du secteur social et médico-social et "discriminatoire".

Le Département, de son côté, dit se concentrer "après la majorité, sur les accompagnements permettant aux jeunes d’accéder à l’autonomie et à l’insertion professionnelle".

