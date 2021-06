Nouveaux débrayages aux Fonderies du Poitou Alu et Fonte à Ingrandes-sur-Vienne

Débrayages aux Fonderies Fonte et Alu d'Ingrandes-sur-Vienne ce jeudi 24 juin. Côté Alu, l'intersyndicale dénonce les fermetures successives des fonderies en France. Pour ce qui est de la Fonte, un rassemblement est prévu à 13h après la réunion du CSE extraordinaire du mercredi 23 juin sur le projet de conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.

"L’absence totale de justification du nombre de postes maintenus" - La CGT Fonte

Les salariés de la Fonte sont mobilisés à cause du "manque de visibilité sur les intentions du futur potentiel repreneur quant à la garantie de maintenir des conditions de travail dignes et dans le respect de la législation et des règles de l’art" mais aussi sur "l’absence totale de justification du nombre de postes maintenus appuyé sur une organisation précise de production et la structure l’accompagnant", explique un communiqué de la CGT.

L’Administrateur Judiciaire informe qu’une rencontre avec Renault aura lieu le mardi 29 juin. Il sera question de la production du mois de juillet, de la trésorerie, des conditions et des modalités de versement de la supra légale et du calendrier de la procédure à organiser avec la production. "Les élus CGT réaffirment que les salariés sont prêts à fabriquer les carters pour Renault afin d’obtenir une supra légale significative", affirme le communiqué.

L'audience pour la Fonderie Fonte prévue la première semaine de juillet

"La direction annonce une baisse de demande de Renault de 4500 carters. Le directeur annonce qu’avec 900 carters par jour, il y a la possibilité de couler des haltères en alternance dans la semaine et ainsi avoir le nombre de carter demandé pour fin juillet. Pour les élus CGT, la demande est entendable mais cela ne devra pas se faire au détriment des carters."

La date d’audience devrait être dans la 1 ère semaine de juillet.

La direction informe que le 8 et 9 juillet des réunions d’information sur le CSP seront organisées par Pôle Emploi.