Nouveau dispositif Pôle emploi à Dijon "pas de flicage mais un renforcement du lien conseiller-demandeur"

L'agence Pôle Emploi cherche-t-elle a fliquer les chômeurs en Bourgogne-Franche-Comté ? Notre région et celle du Centre-Val-de-Loire vont expérimenter un nouvel outil, baptisé le journal de recherche. Un document en ligne que le demandeur d'emploi pourra remplir au gré de ses recherches d'emploi. C'est une expérimentation inscrite dans la loi, qui a deux objectifs, "ce journal c'est la possibilité de consigner toutes ses démarches et ses actions au quotidien" explique Jean François Locatelli. Le directeur territorial de Pôle Emploi en Côte-d'Or était dans nos studios ce jeudi 20 février 2020. "Vous faites une formation ou une candidature spontanée et vous notifiez ça dans votre journal. Ça sert aussi à actualiser sa situation de manière plus simple".

Un renforcement du lien conseiller-demandeur

Un outil déjà largement critiqué, et considéré par certains comme un outil de flicage, mais le directeur de Pôle emploi s'en défend,"l'objectif ce n'est absolument pas de fliquer mais de renforcer le lien entre le conseiller et le demandeur d'emploi" pour le directeur de Pôle emploi en Côte-d'Or. "C'est très important de savoir ce qu'a fait un demandeur d'emploi, pour pouvoir lui proposer un certain nombre de services au regard de sa situation", précise Jean-François Locatelli.

Pas de logique de faire de la radiation

Pas d'obligation sur le remplissage du journal au quotidien mais l'actualisation, elle reste obligatoire. Mais les demandeurs d'emploi seront-ils sanctionnés s'ils ne jouent pas le jeu ? "Il n'y aura pas de radiation, ce n'est pas du tout la logique," veut rassurer le directeur de Pôle emploi, "on est bien dans une logique de renforcement et pas de flicage".

Pourquoi notre Région ?

Le dispositif est testé en Bourgogne-Franche-Comté, poursuit le directeur territorial, "car la région est représentative de ce qu'est la France avec des territoires très urbains comme la Métropole dijonnaise mais aussi très ruraux comme le Châtillonnais", conclut Jean-François Locatelli.